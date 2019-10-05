FİNANS

"İyi Tarım Uygulaması" kabak üretimini yüzde 50 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bilecik'in Kızıldamlar köyünde kestane kabağı yetiştiren çiftçiler, "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde üretimlerinde geçen yıla göre yüzde 50 artış sağladı - Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen: - "Türkiye'deki kabak üretimine büyük ölçüde katkıda bulunuyoruz. Özellikle balık lokantaları ve lüks restoranlar ürünümüzü çok tercih ediyor"

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının üretimi, "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde geçen yıla oranla yüzde 50 arttı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı projenin bakanlıkça kabul edilmesinin ardından "İyi Tarım Uygulaması"na geçen çiftçiler, hasadına henüz başlanan kestane kabağı için sabah erken saatlerde tarlaya gidiyor.

Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 360 rakımlı köylerinde ürettikleri kabakların bir yıl boyunca bozulmadığını ve ülkenin dört bir yanından müşteri potansiyeli bulunduğunu söyledi.

- "Rekolte bin 500 tonu bulacak"

Köyün geçirgen toprağı dolayısıyla kestane kabağının hem lezzetli hem de dayanıklı olduğuna dikkati çeken Gezen, ''Geçen yıl bin ton üretim yaptık. Bu yıl bin 500 ton rekolteye ulaşılacak. Hayvancılık bölgemizde yaygın olduğu için, biz bu hayvanların gübrelerini topraklarımızda kestane kabağı yetiştirmek için kullanıyoruz.'' diye konuştu.

Kabaklarda ortalama 8 kilogram olan ağırlığın, köylerindeki ürünlerde ise en az 15 kilogramı bulduğuna işaret eden Gezen, "Kestane kabaklarımız bazen 40-50 kilogram ağırlığa kadar çıkabiliyor. Türkiye'deki kabak üretimine büyük ölçüde katkıda bulunuyoruz. Özellikle balık lokantaları ve lüks restoranlar ürünümüzü çok tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Köydeki çiftçilerin ''İyi Tarım Uygulaması''ndan çok memnun olduğunu da vurgulayan Gezen, şöyle devam etti:

''Genelde kabağa hiç ilaç kullanmıyoruz. Çünkü kabak, belli bir ölçüden sonra hiç ilaç gerektirmeyen bir sebzedir. Devlet laboratuvarında bunların hasat öncesi tek tek numuneleri alınıyor. İlaç kalıntısı olmadığı belgeleri alınıyor. Biz de tüm üreticiler bu sınavdan başarı ile geçerek hiçbir kalıntı ilaç olmadan belgelerimizi aldık. Alnımızın akıyla bu işten çıktık.''

- "İyi tarım çiftçiye katkı sağlıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kabağın hasadının bir şenlik havasında geçtiğini söyledi. Kısa süre önce gerçekleştirilen şenlikte müdürlük olarak verimli bir sonuç aldıklarını belirten Yoldaş, il genelinde ise 5 bin tonluk bir kabak üretimi yapıldığını bildirdi.

"İyi Tarım Uygulaması"nın her geçen yıl çiftçiye büyük oranda katkı sağladığını aktaran Yoldaş, müdürlük olarak çiftçilerin yanlarında olduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik kestane kabağı

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