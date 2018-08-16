FİNANS

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

“İyiliğe Dönüştür” ve “Askıda İyilik” sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra “begoodto.me” projesine de destek vererek Türkiye’nin mağazacılıkta iyilik hareketine imza atan Boyner, bu projelerle topluma değer yaratmayı hedefliyor.

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

İSTANBUL, (DHA)- “İyiliğe Dönüştür” ve “Askıda İyilik” sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra “begoodto.me” projesine de destek vererek Türkiye’nin mağazacılıkta iyilik hareketine imza atan Boyner, bu projelerle topluma değer yaratmayı hedefliyor. Kurban Bayramı öncesi iyiliği paylaşmak isteyenler de Boyner’in toplumsal fayda sağlayan bu projelerinden biri ile ihtiyaç sahiplerine kolayca ve bütçelerini zorlamadan destek olabiliyor.

Türkiye'nin 37 şehrindeki 118 mağazasında yılda 120 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Boyner, erişim gücüyle sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştirerek toplumsal değer yaratmayı amaçlıyor.

Boyner, “İyiliğe Dönüştür” ve “Askıda İyilik” sosyal sorumluluk projelerini “İyiliğin Modası Geçmez” çatısı altında yürütüyor. İki kampanyanın kolektif değeri ile büyüyen “İyiliğin Modası Geçmez” çalışması, Türkiye’nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketi olarak dikkat çekiyor. Boyner ayrıca, iyiliklere, iyi davranışlara farkındalık yaratmak ve çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen begoodto.me uygulamasına destek veriyor.

“İYİLİĞE DÖNÜŞTÜR” PROJESİ İLE 51 ÖĞRENCİYE BURS

Boyner mağazalarında 2015 yılında başlatılan “İyiliğe Dönüştür” projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Kumbaralarda toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor.

“İyiliğe Dönüştür” projesi ile 3 yılda toplam 100 ton giysinin dönüşümü yapılırken, 51 öğrenciye burs kaynağı yaratıldı.

“ASKIDA İYİLİK” İLE 30 BİNİ AŞKIN İYİLİK PAKETİ OLUŞTURULDU

Boyner “İyiliğin Modası Geçmez” çatısı altında 2016 yılında hayata geçirdiği “Askıda İyilik” projesinde de müşterileri ile birlikte hareket ediyor. Tüketiciler Boyner mağazalarından yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan “İyilik Paketleri”nden alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri yaz döneminde 20 lira, kış döneminde 30 lira olarak satışa sunuluyor. Müşterilerin katkılarıyla hazırlanan bu yardım paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere ulaştırılıyor. “Askıda İyilik” projesi ile bugüne kadar 30 bini aşkın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“BEGOODTO.ME” İYİ HİKAYELERİ ÇOĞALTMAYI HEDEFLİYOR

Boyner Grup’un sosyal girişimcilere destek sağlamak amacıyla kurduğu “Buluşum” platformu, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Platformda destek almak üzere seçilen yeni proje begoodto.me, iyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanan, iyilikleri, iyi davranışları, pozitif hareketleri yaymak, farkındalık yaratarak çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulama. Dünyada benzeri olmayan bir uygulama olan begoodto.me, sene sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşmayı ve iyi hikayeleri çoğaltmayı hedefliyor.

Begoodto.me uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, yaptıkları veya görüp duydukları iyi hikayeleri fotoğraf, video ve yazı ile istedikleri formatta paylaşabiliyor. Uygulamada paylaşılan iyi hikayeler beğeni aldıkça ve yeniden paylaşıldıkça “iyi puanlar” kazanılıyor. Kullanıcılar, aynı zamanda biriken “iyi puanları”nı uygulama içinde yer alan projelere aktararak bir sosyal sorumluluğa destek olabiliyor.

KÖRPEAĞAÇ: İYİLİK HAREKETLERİNİ MÜŞTERİLERİMİZLE BÜYÜTÜYORUZ

Boyner Büyük Mağazacılık Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, Boyner’in sosyal sorumluluk projeleri hakkında şunları söyledi:

“Boyner Büyük Mağazacılık olarak toplumsal değer yaratmaya büyük önem veriyoruz. Yarattığımız bu değerin aynı zamanda bir farkındalık sağlamasını hedefliyoruz. Çünkü iyilik yapma bilincinin hem şirketlerin hem de insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle dünyamız daha güzel bir yer olacak. Bu düşüncelerle Boyner mağazalarında "İyiliğe Dönüştür” ve “Askıda İyilik” projeleriyle iki kanattan giden bir yolculuk başlattık. Müşterilerimizin de bu iki projeyi sahiplenmesi ve desteklemesi bizi çok sevindirdi. “Askıda İyilik” projemiz özellikle bayram dönemlerinde daha da büyük ilgi görüyor. Bu dönemde “Askıda İyilik” paket satışları yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Bu yıl iyiliklerin çoğaltılmasını hedefleyen bir girişim olan begoodto.me projesine de destek olmaya başladık. Begoodto.me’nin bir mobil uygulama olarak dijital platfomda başarılı olmasının iyi hareketlerin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

(FOTOĞRAF)

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldıDASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı
Kapadokya’dan “İklim için Ses Ver”meye davetKapadokya’dan “İklim için Ses Ver”meye davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

Kapadokya’dan “İklim için Ses Ver”meye davet

Kapadokya’dan “İklim için Ses Ver”meye davet

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.