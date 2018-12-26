İZBAN işçileri greve devam etme kararı aldı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'de 10 Aralık'ta greve çıkan İZBAN çalışanlarına önerilen yüzde 26'lık ücret zammı, işçiler tarafından kabul görmedi. İşverenin önerdiği ücret zammını işçiler ile görüşen Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, personelin kendilerine sunulan teklifi kabul etmediğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen banliyö trenlerinde (İZBAN) çalışan personelin başlattığı grevin 17'nci gününde, işveren ile sendika arasında ilk görüşme dün gece yapıldı. İşverenin daha önce teklif ettiği yüzde 22'lik ücret zamlarının ardından, oranı yüzde 26'ya çıkarması, işçiler tarafından kabul görmedi. İşverenin önerdiği ücret zammını işçiler ile görüşen Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, personelin kendilerine sunulan teklifi kabul etmediğini açıkladı.

İZBAN'ın Alsancak Garı'nda açıklama yapan sendikanın Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, asgari ücrete yapılan zammın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve TCDD'nin, kendi aralarında bir görüşme yaptıklarını, ardından da İZBAN işçilerine yeni ücret zammı önerdiklerini belirterek, "Asgari ücretin yüzde 26 zamlanmasından sonra, asgari ücrete gelen oranda bize de bir zam teklifi yapıldı. Daha önce yüzdeler ile ilgili bir hesap kargaşası vardı. Bunu da dün akşam yapılan toplantılarda giderdik. Karşılıklı hesaplarımızı üst üste oturttuk. Doğrudur, bize ortalamada yüzde 26'ya varan bir teklif yapıldı. Çıplak ücretlere yüzde 19 civarında, giydirilmiş ücretlere yüzde 22 ile yüzde 30 civarında zam teklif edildi" dedi.

'BİZİM DİRENCİMİZİ KIRMAYI HESAPLIYORLAR'

Başkan Hüseyin Ervüz, ana taleplerinden birinin de sendikalı bir üyenin asgari ücret ile çalışmaması olduğunu kaydetti. Ervüz, şöyle dedi:

"Biz, bir üyemizin bile artık asgari ücret ile çalışmasını istemiyoruz ve bunu böyle söylememize rağmen sadece 2018 yılı ve 2019 yılı temmuz ayına kadar olan dönem için 2 bin 600 lira asgari ücretin 70 lira üzerinde bir rakamı telaffuz ettiler. 'Asgari ücret ve artı diye talebimiz vardı' dedim. Bize, bunu yapmayı düşünmediklerini söylediler. Bu teklif de bizi üzdü. Arkasından da ikramiyelerle ilgili daha önce söyledikleri tekliflerini yinelediler. Sadece makinistlere 'iş güçlüğü' adı altında 200 lira teklif etmişlerdi, bunu 275 liraya çıkardılar. Yine makinist arkadaşların çıplak maaşlarına 75 lira bir zam teklifi yaptılar. Sonuçta yine söylediğimiz gibi taleplerimizdeki en önemli şeylerden biri de vardiya primiydi. Buna sıcak bakmadıklarını söylediler. Bizim direncimizin kırılacağını hesaplıyorlar. Yolculukları eziyet hale gelmiş İzmirlileri bir şekilde taşıdıklarını, grevi istediğimiz kadar yapabileceğimizi, bir şekilde ima ediyorlar. Yapılan teklifi arkadaşlarımıza sunduk, onlar da bunu reddetti."

'BAZI İNDİRİMLER OLABİLİR'

Başkan Ervüz, İZBAN yönetiminin, işçilerin taleplerinin yüzde 65 olduğunu açıkladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudur. Bazı kesimlerde yüzde 65'i bulan taleplerimiz var. Ama bu demek değildir ki yüzde 100 bu taleplerin arkasında duruyoruz. Bize makul ve mantıklı bir talep gelmesi halinde, masada sözleşmeyi bitiririz. Olmazsa olmazlarımızdan biri ikramiyelerimiz ve vardiya primleri. Tekniker arkadaşımıza 3 bin 300 lira çıplak ücret talep ettik. Yine 3 bin 250 lira makinist arkadaşlarımıza talep ettik. 3 bin 20 lira teknisyen arkadaşlarımıza talep ettik. Bu taleplerin muhakkak üzerinde çalışılabilir, bazı indirimler olabilir. Ama biz bunları şimdi '10 lira 5 lira indirdik' deyip bu pazarlığı farklı noktalara götürmekten yana değiliz. İşverenin bir şekilde taleplerimize kulak vermesini istiyoruz. Direnen ve kazanan grevci işçi arkadaşlarımız olacak. Umarım bir şekilde taleplerimiz karşılık bulur, karşılık bulduktan sonra seve seve trenlerimizi kullanmaya başlayacağız."

İşçiler de 'Direnişin simgesi İZBAN işçisi', 'Direne direne kazanacağız' ve 'İş ekmek yoksa barış da yok' sloganları attı. Açıklamanın ardından işçiler dağıldı.