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İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

İZMİR'de şehir içi ulaşımın can damarı İZBAN'da süren toplu sözleşme iş görüşmelerinde (TİS) anlaşma sağlanamadı.

İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de şehir içi ulaşımın can damarı İZBAN'da süren toplu sözleşme iş görüşmelerinde (TİS) anlaşma sağlanamadı. İşverenin yüzde 12 ile 14'lük zam teklifine karşı, Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) yüzde 28 zam talep etti, anlaşma olmayınca uyuşmazlık zaptı tutuldu. Anlaşma sağlanamaması halinde, İZBAN'da grev kararı alınacağı belirtildi. Sendika üyesi çalışanlar da pasif direnişe başladı. Çalışanlar, yakalarına siyah kurdele takarak işe gidecek.
Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş İzmir Şubesi ile İZBAN yönetimi, toplu sözleşme iş görüşmelerinde anlaşmaya varamadı. Makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olmak üzere toplamda 338 personeli ilgilendiren görüşmelerde, tarafların anlaşamaması üzerine uyuşmazlık zaptı tutuldu. Sendikanın İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, görüşmelerde kendilerinin yüzde 28 zam talebinde bulunduklarını, buna karşın işverenin yüzde 12 ila 14 arasında bir zam önerdiğini açıkladı. İşe yeni başlayan bir makinistin net 1807 lira aldığını kaydeden Hüseyin Ervüz, bu parayı alan bir çalışanın geçinmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. İşverenin en kötü ihtimalle yüzde 25 oranında ücret zammı vermesi gerektiğini de dile getiren Ervüz, şunları söyledi:
"Yeni dönem TİS'te değişiklik talep ettiğimiz 13 idari maddeden sadece 3'ü işverence kabul edildi. Ücret ve eklerinden oluşan taleplerimize karşılık, işveren çıplak ücretlere yüzde 12-14 arasında zam önerdi. Geride bıraktığımız 2 yıl boyunca hiç zam yapılmayan 'iş güçlüğü, yakacak' gibi yan ödemelere ise 2 yılda gerçekleşen yüzde 28 oranındaki enflasyonu önerdi. Kaldı ki bu tekliflerini gayriresmi olarak önerdi. Geride bıraktığımız 1 yılda yüzde 18 olarak gerçekleşen ekonomi uzmanlarının ve piyasaların önümüzdeki yıl için yüzde 23- 25'lerde beklediği enflasyon oranlarına rağmen, işveren tarafından teklif edilen yüzde 12- 14'lük zam önerisinin sendikamız tarafından kabul edilmesi mümkün değil."
PASİF DİRENİŞ BAŞLADI
Sözleşme görüşmelerinde 60 günün geride kaldığını anımsatan Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, bu süre zarfında ücrete bağlı maddelerde ortaya konulan teklif ile sözleşme görüşmelerinde taleplerin dikkate alınmadığını savundu. Ervüz, "Tarafsız arabulucu aşamasına gelen süreçte önümüzdeki bir ay olumlu gelişmeler olmazsa, tekrar grev aşamasına geleceğimizi üzülerek belirtiyoruz" diye konuştu. Bundan sonraki süreçte, bakanlıkça bir arabulucu atanacak. Arabulucunun da sorunu çözememesi halinde, İZBAN'da grev kararı asılacak. Öte yandan, İZBAN çalışanları, pasif direniş amacıyla yakalarına siyah kurdele taktı. İZBAN'da 2016 yılında da grev kararı alınmış, 8 gün boyunca banliyö trenleri çalışmamıştı. Yapılan görüşmelerin ardından uzlaşmaya varılmış ve grev sonlandırılmıştı.

FOTOĞRAFLI

İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

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