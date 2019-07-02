İZBAŞ'ta istihdam son 3 yılda yüzde 111 arttı

İZMİR (AA) - İzmir Serbest Bölge A.Ş. (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, serbest bölgedeki istihdamın, son 3 yılda yüzde 111 arttığını söyledi.

Sevimli, İZBAŞ Konferans Salonu'nda düzenlenen "İZBAŞ 2019" etkinliğinde yaptığı konuşmada, son 5 yıl içinde yapılan faaliyetlerden bahsetti.

Bölgenin, bu süre içinde altyapısı, hizmet kalitesi, avantajları ve yatırım maliyetlerinin uygunluğu ile farklı sektörlerden yerli ve yabancı yatırımcıların tercihi olduğunu belirten Sevimli, yeni yatırım alanlarının birçoğunda üretime başlandığını anlattı.

Yatırımların devreye girmesiyle bölgede performans artışı yaşandığını ve bu artışların devam edeceğini dile getiren Sevimli, şunları kaydetti:

"2016'da 200 milyon dolarlar civarında olan bölgemizin ticaret hacmi 2017'de yüzde 68 artış ile 351 milyon dolara yükseldi. 2018'de ise yüzde 40 artışla 500 milyon dolara yaklaştı. Bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 50 gibi bir büyüme yaşadık. Bizim öngörümüz 2019'da yüzde 30 büyüyerek 650 milyon dolarlara çıkmaktı ancak bunun 700 milyon dolarları bulacağını düşünüyoruz. Yıl sonunda da yüzde 40'ların üstünde bir büyüme gerçekleştireceğiz."