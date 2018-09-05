İzinsiz İHA uçuşlarına 11 bin 447 TL ceza

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim kuruluşu yetkisi almaya haz kazanan kuruluş sayısının 25’e yükseldiğini, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise şahıs ve kuruluşlara 11 bin 447 TL para cezası verileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu yıl 11 kuruluş, genel müdürlüğümüzden İHA eğitim kuruluşu yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizde İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25’e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866, İHA pilot sayısı 31 bin 194’e ulaştı. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir.”

