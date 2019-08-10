FİNANS

İzinsiz kıyma çekimine denetim

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz: - "Kurban Bayramı döneminde zaman zaman mesleği olmadığı halde kıyma çekimi yapanlara ilişkin ihbar ve şikayetler geliyor. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince bu tür yerlerde de denetim yapacaktır" - "Vatandaşlarımız izinsiz kıyma çekimini gördüğü noktalarda Alo 174 Gıda Hattı'na bildirim yapabilirler"

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Kurban Bayramı döneminde kasap olmadığı halde kıyma çekilen yerlere yönelik denetimlerde bulunacaklarını belirterek, vatandaşlardan izinsiz kıyma çekimi yapanları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini istedi.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Ankara genelinde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kurban etlerinin uygun koşullarda muhafaza edilmesinin gıda güvenliği açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Korkmaz, kurban kesildikten sonra etlerin 5-6 saat süreyle 14-20 derece sıcaklıkta dinlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Korkmaz, kıyma yapılacak etlerin kesimden bir gün sonra kasaba getirilmesi gerektiğini belirterek, etlerin mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığından işletme kayıt belgesi almış, konusunda uzman, gıda güvenliği konusunda eğitim sahibi kasaplarda işlem görmesi gerektiğini anlattı.

İzinsiz kıyma çekimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Korkmaz, şöyle dedi:

"Kurban döneminde zaman zaman mesleği olmadığı halde kıyma çekimi yapanlara ilişkin ihbar ve şikayetler geliyor. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince bu tür yerlerde de denetimler yapacaktır. Vatandaşlarımız izinsiz kıyma çekimini gördüğü noktalarda 'Alo 174 Gıda Hattı'na bildirim yapabilirler."

Korkmaz, etlerin işlendikten sonra -18 derece 6 aya kadar muhafaza edilebileceğini söyledi.

- "Kıymanızı 1 gün sonra çektirin"

Ankara Yenimahalle'de kasaplık yapan İbrahim Bozok da vatandaşlara etin hangi kısmından nasıl yararlanacakları konusunda bilgi verdiklerini belirtti.

Bozok, kendilerine gelen kurbanlık etleri incelediklerini, içinde kemik ve sinir varsa aldıklarını ve sonrasında kıyma olarak çektiklerini aktardı.

Etin sıcak olması durumunda kıyma haline getirilemediğini ifade eden Bozok, "Vatandaşı uyarıyorum, eti kesildiği gün çektirmeyin. Et dinlenmediği zaman kıyma, macun gibi, su gibi çıkıyor. Kıymanın bir özelliği kalmıyor. Bizim vatadaşlara tavsiyemiz kıymanızı bir gün sonra çektirin." dedi.

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Ankara Tarım ve Orman İl Müdürülü Bülent Korkmaz

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