FİNANS

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmasının sahibine, çalışma izni bulunmayan 7 yabancı uyruklu işçiyi çalıştırdığı gerekçesiyle 78 bin TL para cezası uygulandı.

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmasının sahibine, çalışma izni bulunmayan 7 yabancı uyruklu işçiyi çalıştırdığı gerekçesiyle 78 bin TL para cezası uygulandı.
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi ekipleri, Cerrah Islah Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan mobilya firmasında denetim yaptı. İncelemelerde, fabrikada çalışan Ahıskalı 7 işçinin çalışma izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Firma sahibi Nazım Çiftçi'ye, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle toplam 78 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yetkilisi, firmanın izinsiz yabancı işçi çalıştırdığını, yabancı işçilerin istihdamı için bakanlıktan izin alınması gerektiğini bildirdi.
Firma sahibi Nazım Çiftçi ise Ahıskalı işçilerin Türk vatandaşlığına geçmek için müracaat ettiğini, bu sürecin uzun sürmesi nedeniyle işçilerin sigorta işlemlerini yapamadığını belirtti.

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