İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmasının sahibine, çalışma izni bulunmayan 7 yabancı uyruklu işçiyi çalıştırdığı gerekçesiyle 78 bin TL para cezası uygulandı.

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi ekipleri, Cerrah Islah Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan mobilya firmasında denetim yaptı. İncelemelerde, fabrikada çalışan Ahıskalı 7 işçinin çalışma izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Firma sahibi Nazım Çiftçi'ye, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle toplam 78 bin TL idari para cezası uygulandı.

Nazım Çiftçi, Ahıskalı işçilerin Türk vatandaşlığına geçmek için müracaat ettiğini, bu sürecin uzun sürmesi nedeniyle işçilerin sigorta işlemlerini yapamadığını söyledi. İlçede birçok firmanın Ahıskalı işçi çalıştırdığını ileri süren Çiftçi şöyle konuştu:

"Bu işçilere, çalışma izinleri olmadığı için sigorta yapılamıyor. Bu insanlar evlerine ekmek götürmek zorunda. Bu insanlar Türk. Bana 'işe ihtiyacım var' diyor. Ben bunu vermek zorundayım. Ben sigortasında değilim. Sigorta yapmama taraftarı değilim, yapma taraftarıyım ama olmuyor, süreç uzun. Bu ceza çok ağır. Bu insanları ya bu ülkeye sokmayacaksın ya da ülkeye sokuyorsan çalışma izni vereceksin. Hiç olmazsa süreci kısaltacaksın. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de başvurdum. Uyarı vermeden 78 bin TL ceza kesildi. Bu çok fazla."

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