FİNANS

İZKA destekli "Teknotest" projesi

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından elektronik, makine, medikal, otomotivin de aralarında yer aldığı bazı sektörlere yönelik test merkezi kurulacak

İZMİR (AA) - İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından, elektronik, makine, medikal ve otomotivin de aralarında yer aldığı bazı sektörlere yönelik test merkezinin kurulacağı bildirildi.

İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, "İzmir Teknotest İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama, Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları" projesinin sözleşmesi İzmir Valiliğinde yapıldı.

İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in imza koyduğu sözleşmeyle elektronik, makine, medikal, otomotiv, yedek parça ve bilişim sektörlerine hizmet verecek bir test merkezi kurulacak.

Test merkezinin ana hedefi de gelişmiş bir Ar-Ge laboratuvarı ile CE onayı verebilecek akredite merkezinin sanayinin hizmetine sunulması olacak.

Testlerin İzmir bölgesinde yapılmasıyla, İzmirli sanayiciye maliyet ve zaman avantajı sağlanarak mevcut durumda yurt dışı test merkezlerine gönderilen ürün testlerinin bölgede yapılması sağlanacak.

Uygulama süresi iki yıl ve toplam bütçesi 9,9 milyon olan projenin, yüzde 75'ine karşılık gelen 7,2 milyon lira İZKA tarafından finanse edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız, bölgede üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesine yönelik projelerin destekleneceğini kaydetti.

Mahmut Özgener ise test merkezinin İzmir'de bulunmasının sanayicilere büyük kolaylık ve motivasyon sağlayacağını belirtti.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi sanayi test merkezi

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