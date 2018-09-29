İZMİR (AA) - İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından, elektronik, makine, medikal ve otomotivin de aralarında yer aldığı bazı sektörlere yönelik test merkezinin kurulacağı bildirildi.
İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, "İzmir Teknotest İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama, Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları" projesinin sözleşmesi İzmir Valiliğinde yapıldı.
İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in imza koyduğu sözleşmeyle elektronik, makine, medikal, otomotiv, yedek parça ve bilişim sektörlerine hizmet verecek bir test merkezi kurulacak.
Test merkezinin ana hedefi de gelişmiş bir Ar-Ge laboratuvarı ile CE onayı verebilecek akredite merkezinin sanayinin hizmetine sunulması olacak.
Testlerin İzmir bölgesinde yapılmasıyla, İzmirli sanayiciye maliyet ve zaman avantajı sağlanarak mevcut durumda yurt dışı test merkezlerine gönderilen ürün testlerinin bölgede yapılması sağlanacak.
Uygulama süresi iki yıl ve toplam bütçesi 9,9 milyon olan projenin, yüzde 75'ine karşılık gelen 7,2 milyon lira İZKA tarafından finanse edilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız, bölgede üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesine yönelik projelerin destekleneceğini kaydetti.
Mahmut Özgener ise test merkezinin İzmir'de bulunmasının sanayicilere büyük kolaylık ve motivasyon sağlayacağını belirtti.
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Gelir İdaresi 'vergi borçlularını' açıkladı
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler
Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum