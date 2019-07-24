İzmir, Allianz'a iyi geldi

İZMİR (AA) - Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, İzmir'de yaklaşık bir yıl önce hayata geçen Allianz Kampüs ile birlikte müşteri şikayet oranında yüzde 38 iyileşme olduğunu bildirdi.

Gaziemir'deki Allianz Kampüs'te düzenlenen toplantıda konuşan Gürkan, İzmir'in kalifiye iş gücü potansiyeli, sanayisi, ulaşım alternatifleri, yüksek yaşam standartları, ulusal ve uluslararası yatırımın çekim noktası olması gibi özellikleri ile Allianz Grubu için yatırımda cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Allianz Kampüs ile ülke ekonomisine, bölgenin istihdamına destek olmayı hedeflediklerini belirten Gürkan, daha ilk yılda hedeflerine yönelik ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Allianz Grubu'nun 2008'den bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımların 1 milyar avroyu aştığını bildiren Gürkan, "Allianz olarak Türkiye'ye inanıyor, planlarımızı, uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. Risklerimizi yönetmek, çift merkezli yapıya taşıyarak bölmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Allianz Kampüs de en önemli yatırımlarımızdan." dedi.