İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda gelecek sezonun modelleri

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 24 Nisan'da açılan Shoexpo - 45'inci İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, gelecek sezonun modellerini, Türkiye ve yurt dışından İzmir'e gelecek sektör profesyonelleriyle 26 Nisan'a kadar buluşturacak. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Fuarİzmir'i daha işlevsel hale getirip 365 gün yaşayan bir alana dönüştüreceğiz" dedi.

Shoexpo - 45. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, ayakkabı sektörünü Fuarİzmir'de bir araya getirdi. 26 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek Shoexpo İzmir, üç gün boyunca hem Türkiye hem de yurt dışından gelecek ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. İkili görüşmelerin yanı sıra etkinliklerle de genç tasarımcıların yeni tecrübeler edineceği fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Durmaz, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir'deki sektörlerin istediği noktaya ulaşması açısından Fuarİzmir'in önemli bir rol üstlendiğini belirterek "Hepimiz belli bir hedef doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde mevcut fuarları büyütmek istiyoruz. Bu yıl fuara 96 firma katılıyor. Bu yeterli değil. Bu rakamı arttıracağız. Fuarİzmir'i daha işlevsel hale getirip 365 gün yaşayan bir alana dönüştüreceğiz. Bu kent bunu hak ediyor. Ayakkabı ihracatına fuarlarla katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İzmir'in fuarlar şehri olduğunu söyleyen İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, ihtisas fuarlarının 45'incisinde kendilerini dünyaya tanıttıklarını anlattı. Ata, "Sektörü yükseltecek olan bizleriz. Yurt dışından gelen alıcılara İzmir ayakkabısını sergiliyoruz. Zor bir dönemden geçerken çalışmaya ve hedefleri büyütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

İHRACATÇILARDAN ONLINE MÜŞTERİYE DESTEK

Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar ise dünyanın iletişimin en hızlı olduğu dönemi yaşadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"E- ticaret ve e ihracatın yanına e- fuarcılık da katılmalı. Döviz kazandıracak çalışmaları destekliyoruz, tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıldan itibaren milli katılımın yapılmadığı Kanada, Japonya gibi ülkelerde info stantları açacağız. Bu projemizi kuvvetlendirmek adına da üreticilerimiz ile alıcıları bir araya getirecek bir eşleştirme uygulaması için gerekli teklifleri aldık ve çalışmaları başlattık. Artık 24 saat açık, kullanımı son derece kolay bir online müşteri ve üretici bilgi bankamız devreye girmiş olacak. Bu sayede alıcılara çok çabuk ulaşıp yurt içi ve yurt dışı fuarlarımıza davet edebileceğiz."

İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Başkanı Zekeriya Mutlu da konuşmasında fuarların yapılanların sergilendiği, dünyaya tanıtıldığı, yeniliklerin insanlara sunulduğu ve bunları satmak için müşterilerin davet edildiği bir pazar olduğunu ifade etti. Fuarların herkes açısından olumlu katkılar sağlaması için katılımcıların memnuniyetine dikkat çeken Mutlu, "Fuarlardaki ziyaretçiler alışveriş yapmalı, katılımcılar satış yapmalı, bağlantılar kurulmalı. Geçen yıla göre katılımcı sayısında düşüş var. Bu düşüşü incelemek lazım. Artık dünya eski dünya değil. Şimdi artık insanlar fuarlara gelmiyor. Sana müşteri gelmiyorsa sen ona gideceksin. Çağa ayak uydurulmalı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi protokolün katılımıyla kesildi.

AYAKKABI VE DERİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Ayakkabı ve çanta sektöründeki yeniliklerin, tasarımların ve modellerin bulunduğu Shoexpo - 45'inci İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda 2019 yaz sezonu modelleri başta olmak üzere 2020 yılının ayakkabı tasarımları sergileniyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen satın alımcıların katılımcılarla gerçekleştireceği ikili görüşmelerin yanında, fuar boyunca etkinlikler ve genç tasarımcılarla atölye çalışmaları da düzenlenecek. Fuarizmir A Holü'nde gerçekleşen fuarda kadın, erkek, çocuk ayakkabısı başta olmak üzere çanta, kemer, deri ceket ile sektörün son teknolojileri sergileniyor. Ayakkabı sektöründe önemli bir noktada bulunan İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Hatay, Konya ve Manisa'dan toplamda 96 katılımcı Shoexpo İzmir'de yer alıyor. Sadece sektör profesyonellerine açık olarak düzenlenen Shoexpo İzmir, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

38 ÜLKEDEN ALIM HEYETİ

İZFAŞ tarafından organize edilen Alım Heyeti programında, ikili görüşmelerle ticaret hacmi artırılacak. 38 ülke ve 400'ün üzerinde yabancı satın alımcı, katılımcıların modellerini inceleyerek satın alabilecek. Fuarda Türkiye, Azerbaycan, İtalya, Kazakistan, Polonya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Kosova, Almanya başta olmak üzere Sırbistan, Beyaz Rusya, Karadağ, Litvanya, Ürdün, Filistin, Lübnan, Gürcistan, Katar, Bulgaristan, İran, Çekya, Güney Afrika, İsrail, Hollanda, Belçika, Kıbrıs, Hindistan, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Ermenistan, Macaristan, Makedonya, İngiltere, Romanya, Dubai ile Nijerya'dan satın almacı bulunuyor. Yabancı alıcıların kaliteli üretim yapan firmaların ürün çeşitliliğini yerinde görme olanağı elde ettiği fuarda yerli üreticiler ise dünyanın moda ve tasarım trendleri hakkında arz ve taleplerini değerlendiriyor. Fuarda, Türkiye'nin ayakkabı ihracatına doğrudan etki edecek yıllık anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

GENÇ TASARIMCILAR PODYUMDA

Fuar kapsamında bu yıl 4'üncü kez gerçekleşen Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması finalistlerinin heyecanı bugün yapılacak ödül törenine kadar devam edecek. 115 tasarımın yarıştığı 4'üncü Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'nda Kadın kategorisinde 8, Erkek kategorisinde ise 9 finalist yer alıyor. Finale kalan tasarımlar, uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkarken, dereceye girenlerbu akşamgerçekleşecek törende belli olacak. Yarışmada birinci olan tasarım 10 bin lira ödül kazanacak. İkinci olan tasarım 7 bin 500 lira, üçüncü tasarım ise 5 bin lira ödül almaya hak kazanacak. Shoexpo İzmir'de Tasarımcı Platformu'nda genç tasarımcılar da sektörle ilgili tecrübe edinme imkanı buluyor. Genç Tasarımcılarla Atölye Çalışmaları'nda, Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana ve Moda Eğitmeni Belkıs Ramazan Öztürk'ün moderatörlüğünde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü öğrencileri kendi tasarımları olan ayakkabı ve çantaları üretiyor. Bir diğer etkinlik olan Körüklü Çizme Ustası Zeki Avcıoğlu ile Atölye Çalışmaları'nda ise körüklü çizme ustalığı ve incelikleri anlatılıyor. Ayrıca fuar süresince tasarım yarışmasında finale kalan 17 tasarım sergilenecek.