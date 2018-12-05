FİNANS

İzmir dev turizm buluşmasına hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 12:56 | Son Güncelleme

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi yarın kapılarını açıyor - Fuara 38 ülke ve 48 ilden bin 200'ü aşkın katılımcı bekleniyor

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen turizm fuarlarından Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi yarın açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ortaklığıyla Fuarİzmir'de düzenlenecek Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda, sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Bu yıl 12'incisi düzenlenecek fuara 38 ülke ve 48 ilden bin 200'ü aşkın katılımcı bekleniyor.

Fuarda bu yıl partner ülke olarak belirlenen Makedonya ve partner il olan Diyarbakır, özel stantlar ve etkinliklerle tanıtılacak.

Fuarda seyahat teknolojilerine yönelik tanıtımlar da yapılacak, paneller düzenlenecek.

Türk Hava Yollarının desteğiyle düzenlenen alım heyeti programıyla dünyanın çeşitli noktalarından sektör profesyonelleri İzmir'de buluşacak. İki gün sürecek alım heyeti programı kapsamında 45 ülkeden 200'ün üzerinde satın almacının ağırlanması planlanıyor.

Fuar katılımcılarının yeni iş bağlantıları kurması ve ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atması hedefleniyor.

8 Aralık'a kadar açık olacak fuar, 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

- Gastronomi kongresi de başlıyor

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi de yarın başlayacak.

Portekiz'in başkenti ve Dünya Gurme Kentler Ağı üyesi Lizbon, misafir kent olarak kongrede yerini alacak.

Etkinlikte "Uluslararası Tadım Etkinliği" de düzenlenecek.

Fuar ve kongrenin açılışlarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da katılması bekleniyor.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santraliCW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali
Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyorOtel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuar İZFAŞ turizm

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

TCMB para politikası raporunu yayımladı

TCMB para politikası raporunu yayımladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.