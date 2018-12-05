İzmir dev turizm buluşmasına hazırlanıyor

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen turizm fuarlarından Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi yarın açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ortaklığıyla Fuarİzmir'de düzenlenecek Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda, sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Bu yıl 12'incisi düzenlenecek fuara 38 ülke ve 48 ilden bin 200'ü aşkın katılımcı bekleniyor.

Fuarda bu yıl partner ülke olarak belirlenen Makedonya ve partner il olan Diyarbakır, özel stantlar ve etkinliklerle tanıtılacak.

Fuarda seyahat teknolojilerine yönelik tanıtımlar da yapılacak, paneller düzenlenecek.

Türk Hava Yollarının desteğiyle düzenlenen alım heyeti programıyla dünyanın çeşitli noktalarından sektör profesyonelleri İzmir'de buluşacak. İki gün sürecek alım heyeti programı kapsamında 45 ülkeden 200'ün üzerinde satın almacının ağırlanması planlanıyor.

Fuar katılımcılarının yeni iş bağlantıları kurması ve ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atması hedefleniyor.