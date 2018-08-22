FİNANS

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

87'NCİ kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) ziyaretçileri mekanik robot 'The Giant Grasshopper' (Dev Çekirge) karşılayacak.

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

İZMİR, (DHA)- 87'NCİ kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) ziyaretçileri mekanik robot 'The Giant Grasshopper' (Dev Çekirge) karşılayacak. Bacaklarını oynatan, kafasını çeviren, burnundan dumanlar çıkartan Dev Çekirge 13,5 metre uzunluğu ve 14 ton ağırlığıyla dikkat çekiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı, 7 Eylül'de kapılarını 87'nci kez açacak. Çalışmaların son hız devam ettiği İEF'te, on gün boyunca ticaretin yanı sıra eğlence, kültür ve sanat da bir arada olacak. İzmirliler başta olmak üzere, Türkiye ve dünyadan misafirlerini ağırlamaya hazırlanan İEF'te sürpriz gösteriler de sunulacak. Bu yıl Kültürpark'ta konukları mekanik robot 'The Giant Grasshopper' (Dev Çekirge) karşılayacak. Fantastik böceklerin sürprizlerle dolu renkli dünyasını fuar ziyaretçilerine sunacak Dev Çekirge, bacaklarını oynatıyor, kafasını çeviriyor ve burnundan dumanlar çıkartıyor. Dev Çekirge'nin bacakları üstünde dansçı, müzisyen ve akrobatlar da gösteri sunacak. Uzunluğu 13,5 metre, ağırlığı 14 ton olan Dev Çekirge geceleri transparan led ışıklarıyla rengârenk bir görünüme bürünecek. Dev Çekirge, fuar boyunca her gün Lozan Kapısı'ndan başlayarak Kaskatlı Havuz'a, oradan da Basmane 9 Eylül Kapısı'na kadar yapacağı yürüyüşte eğlence dolu şov sunarak, fuar ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

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İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacakİzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

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