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İzmir iş dünyası faiz indirimini değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: - "Merkez Bankası, piyasanın 100-150 baz puan faiz indirimi beklediği bir ortamda politika faizini 250 baz puan indirerek bu konudaki cesur ve kararlı tutumunu sürdürdü" - MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: - "Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin cesur ve kararlı bir adım olduğunu ifade etti.

Kestelli, yaptığı açıklamada, ekonomik açından Türkiye ile aynı ligde yer alan Rusya'da faiz oranının 7,25, Güney Afrika'da 6,50, Brezilya'da da 6,00 olduğunu belirtti.

Türkiye'nin o seviyelere gidecek daha çok yolunun olduğunu ve bunu başaracağına inancının tam olduğunu dile getiren Kestelli, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası, piyasanın 100-150 baz puan faiz indirimi beklediği bir ortamda politika faizini 250 baz puan indirerek bu konudaki cesur ve kararlı tutumunu sürdürdü. Böylece üç ay gibi kısa bir süre zarfında faizler yüzde 24'ten yüzde 14 oranına gerilemiş oldu. Mevduat faizlerinin düşmesi demek, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat demek. Piyasa şimdilik bu konuda Merkez Bankası kadar hızlı hareket etmiyor. Ancak bu durumun kısa zaman içinde değişeceğini düşünüyorum. Suriye sorununun çözüm yoluna girmiş olması, ABD’nin yaptırım tehdidinin ortadan kalkması piyasalara olan güvenin artmasını ve yatırımların hızlanmasını sağlayacaktır."

- "Pozitif büyüme yolculuğu yeniden başlayacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı da faiz indirimi karanının piyasa beklentilerine uyumlu bir şekilde alındığını anlattı.

Karardan iş dünyası olarak oldukça memnun olduklarını vurgulayan Saygılı, "Bununla birlikte, faiz indirimi sürecinin 2020 yılında da sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira ortalama faiz oranının yüzde 6 olduğu G20 ülkeleri içerisinde, Arjantin’den sonra en yüksek faiz oranına sahip ülke konumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Saygılı, faiz indiriminin hızlı bir şekilde piyasa faizlerine de yansıyacağını umut ettiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Kamuya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını bekliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide görülen yüzde 1,5’lik daralmada yatırımların yüzde 22,8 oranında azalması etkili olmuştu. Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağını ifade edebiliriz."

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