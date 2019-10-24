İzmir iş dünyası faiz indirimini değerlendirdi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin cesur ve kararlı bir adım olduğunu ifade etti.

Kestelli, yaptığı açıklamada, ekonomik açından Türkiye ile aynı ligde yer alan Rusya'da faiz oranının 7,25, Güney Afrika'da 6,50, Brezilya'da da 6,00 olduğunu belirtti.

Türkiye'nin o seviyelere gidecek daha çok yolunun olduğunu ve bunu başaracağına inancının tam olduğunu dile getiren Kestelli, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası, piyasanın 100-150 baz puan faiz indirimi beklediği bir ortamda politika faizini 250 baz puan indirerek bu konudaki cesur ve kararlı tutumunu sürdürdü. Böylece üç ay gibi kısa bir süre zarfında faizler yüzde 24'ten yüzde 14 oranına gerilemiş oldu. Mevduat faizlerinin düşmesi demek, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat demek. Piyasa şimdilik bu konuda Merkez Bankası kadar hızlı hareket etmiyor. Ancak bu durumun kısa zaman içinde değişeceğini düşünüyorum. Suriye sorununun çözüm yoluna girmiş olması, ABD’nin yaptırım tehdidinin ortadan kalkması piyasalara olan güvenin artmasını ve yatırımların hızlanmasını sağlayacaktır."