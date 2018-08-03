İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı İzmir'deki 14 oda, borsa ve ihracatçı birliğinin yanı sıra Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile iş dünyası dernekleri, yaptıkları ortak duyuruyla ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını açıkladı.

TOBB'a bağlı İzmir'deki 14 oda, borsa ve ihracatçı birliğinin yanı sıra Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile iş dünyası dernekleri, yaptıkları ortak duyuruyla ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını kınadı. Yapılan açıklamada, ABD'nin bu tavrının devletlerarası ilişkilerin dayandığı geleneklere ve etik ilkelere aykırı olduğunu vurgulanırken, "ABD yönetiminin bu hasmane kararını şiddetle kınıyor ve en kısa zamanda bu karardan dönülmesini bekliyoruz" denildi.

Başta İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri olmak üzere İzmir'de faaliyet gösteren TOBB üyesi 14 kurum ile iş dünyası derneklerinden oluşan toplam 17 kurum ve kuruluş, gazete ilanlarıyla, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararının hukuksuz olduğunu vurguladı. Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklama ile ABD'nin, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül nezdinde Türkiye'ye karşı aldığı skandal yaptırım kararını, diplomasinin iflası olarak görüyoruz. Her fırsatta hukuk ve adaletten söz eden ABD'nin, ülkemizde casusluk başta olmak üzere Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bölücü terör örgütü PKK'ya destek verdiği iddiasıyla yargılanması devam eden rahip Andrew Brunson ile ilgili süreçte adalet ve hukuk sistemimize karşı almış olduğu yaptırım kararı ABD'nin söylem ve uygulamaları arasındaki derin tezatlıkları da gözler önüne sermektedir."

'YABANCI YATIRIMCIYI ÇIKMAYA ZORLUYOR'

Açıklamaya imza atan 14 kuruluş kınamanın yanı sıra ABD yönetiminin bu karardan en kısa zamanda dönmesi beklediklerini belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemize karşı alınan yaptırım kararının görünen yüzünde rahip Andrew Brunson'un ABD'ye iade talebi yer alırken, buzdağının görünmeyen kısmında ise ülkemiz aleyhine yeni senaryoların oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Ülkemize yönelik olumsuz bir atmosfer yaratarak, yabancı yatırımcıları ülkemizden çıkmaya zorlamak isteyen ABD'nin bu planı tutmayacaktır. Bu hukuksuz ve haksız anlayış emellerine ulaşamayacaktır. Sonuç olarak; ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin iki bakanı ile ilgili almış olduğu karar, gerek diplomatik teamüllere gerekse iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkisinin ruhuna aykırıdır ve kabul edilemez. İmzası olan İzmir iş dünyasının temsilcileri olarak ABD yönetiminin bu hasmane kararını şiddetle kınıyor ve en kısa zamanda bu karardan dönülmesini bekliyoruz. Alınan kararın hukuk devleti anlayışı ile çelişen, devletlerarası ilişkilerin dayandığı geleneklere ve etik ilkelere aykırı olduğunu, bu süreçte devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla açıklarız."

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını kınama metnine şu kurumlar imza attı:

"İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (DTO), İzmir Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği (İESOB), Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD), İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), Aliağa Ticaret Odası (ALTO), Bayındır Ticaret Odası (BTO), Bergama Ticaret Odası (BERTO), Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Ödemiş Ticaret Borsası (ÖTB), Selçuk Ticaret Odası (STO), Tire Ticaret Odası, Torbalı Ticaret Odası."

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