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İzmir iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı: - "Operasyonun başta bölge halkları olmak üzere coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyoruz" - EİB Başkanı Jak Eskinazi: - "Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyada kendi göbeğini kendi kesmek zorunda bırakıldı"

İZMİR (AA) - Egeli iş insanları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini belirtti.

Bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerektiğini, bu kapsamda Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayıp Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonların Türk devletinin gördüğü lüzum üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik devam ettiğini dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD İzmir olarak, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu destekliyoruz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyoruz."

Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Başkanı Jak Eskinazi de harekatın başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve bölgeye huzur getirmesini diledi.

Türkiye'nin terör olaylarından çok çektiğini, 35 yıldır teröre on binlerce insanını kurban verdiğini hatırlatan Eskinazi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye ve Irak'ta son yıllarda yaşanan otorite zaafı güneyimizde terör örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen müttefik ülkelerin bu süreçteki tutumları ve terör örgütlerine verdikleri destekler terör örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyada kendi göbeğini kendi kesmek zorunda bırakıldı. Türkiye, Lozan Anlaşması'yla çizilen sınırlarını korumak, 82 milyon vatandaşının güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bu süreçte Türkiye'de her kesim gibi ihracat ailesi de hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin destekçisidir. Tabii ki en önemli temennimiz, Türk askerimizin ayağına taş değmesin."

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan ise Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekatı desteklediklerini ifade etti.

Harekatın başarılı olacağına inandığını vurgulayan Aslan, Türkiye'nin teröre teslim olmayacağını ve mücadele konusunda kararlı olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ise kahraman silahlı kuvvetlere muzafferiyet diledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Türkiye'nin 911 kilometre ile en uzun sınırı olan Suriye'de yaşananlara kayıtsız kalmasının söz konusu olamayacağını dile getirerek, Barış Pınarı Harekatı'nın bu anlamda gerekli olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı iş dünyası izmir

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