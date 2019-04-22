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İzmir Körfezi'nde kalamar popülasyonunu artıran proje

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanarak İzmir Körfezi'ne bırakılan yapay yumurtlama düzeneği sayesinde bölgedeki kalamar popülasyonunda artış sağlandı - EÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın: - "TAGEM'den ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınan projelerle denize bıraktığımız kolektörlerle 4 milyon civarında kalamar yumurtasını doğaya kazandırdık" - "Yapay yumurtlama düzeneklerinin bırakıldığı bölgelerdeki yöre balıkçılarından edinilen bilgiler geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla kalamar yakalandığını, av veriminin arttığını ortaya koymaktadır"

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Ekonomik değeri yüksek olan kalamar popülasyonunu artırmak için İzmir Körfezi'ne bırakılan yapay yumurtlama düzeneği sayesinde 4 milyon yumurta doğaya kazandırıldı.

Dünyada 300 türü bulunan ve "kafadanbacaklılar" sınıfında yer alan kalamarın Türkiye denizlerinde ticari olarak değerlendirilebilen 3 türü bulunuyor. Kalori değeri düşük olmasına karşın protein deposu olan kalamar, özellikle deniz ürünleri restoranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İzmir Körfezi'ndeki kalamar popülasyonunun artırılması amacıyla Ege Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen yapay yumurta alanları oluşturma projesi sayesinde kalamar miktarlarında artış sağlandı.

- Kalamarlar yumurtalarını asıyorlar

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın, AA muhabirine, severek tüketilen ve ekonomik değeri yüksek bir deniz mahsulü olan kalamarın doğada yaklaşık 2 yıllık bir ömre sahip olduğunu belirtti.

Ömrünün kısa olması nedeniyle kalamarın üreme faaliyetinin, hayat döngüsü içerisinde çok önemli olduğunu aktaran Aydın, şu bilgileri verdi:

"Kalamar diğer deniz canlılarından biraz farklı olarak yumurtalarını suyun içerisindeki belli yerlere asarak üreme gerçekleştirmektedir. Deniz içerisinde şamandıra, halatlar ya da uzatma ağları gibi sabit olmayan yapılara, denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan şamandıra, halatlar gibi yapılara bırakılan yumurtalar, denizcilik ve balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklanan nedenlerle buradan sökülüp atılmaktadır. Gelişimini suda asılı halde tamamlamak zorunda olan kalamar yumurtaları maalesef denizin dibine düşmekte ve yavrular yumurtadan çıkamadan ölmektedir. Bu da popülasyona zarar vermektedir."

Aydın, bu problemi ortadan kaldırmak için hazırladıkları yapay yumurtlama düzeneği projesini TAGEM ile hayata geçirdiklerini aktararak, hazırladıkları düzenekleri Urla açıklarında 18 ila 22 metre arasında çeşitli derinliklere yerleştirdiklerini anlattı.

Aydın, ikinci proje bölgesi olarak seçilen Gümüldür bölgesine de yapay yumurtlama düzeneklerinin yerleştirildiğini belirterek, her iki bölgeye kendisinin de aralarında bulunduğu 4 balık adam tarafından toplam 330 düzenek yerleştirildiğini ifade etti.

Bölgedeki balıkçılardan projeyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de bu projeyi farklı yerlerde uygulamak için başvurduğunu kaydetti.

- "4 milyon kalamar yumurtası"

İlker Aydın, proje sonrası bölgedeki kalamar popülasyonunda yaşanan artışın avlama miktarına yansıdığını aktararak, şunları söyledi:

"TAGEM'den ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınan projelerle denize bıraktığımız kolektörlerle 4 milyon civarında kalamar yumurtasını doğaya kazandırdık. Yapay yumurtlama düzeneklerinin bırakıldığı bölgelerdeki yöre balıkçılarından edinilen bilgiler geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla kalamar yakalandığını, av veriminin arttığını ortaya koymaktadır. Kalamar severek tüketilen ve ekonomik değeri yüksek bir deniz mahsulü bunun popülasyonunun artırılması balıkçıların daha fazla yakalaması ve halkın daha fazla tüketmesi açısından önemli."

Projenin devamının ve yaygınlaştırılmasının sürdürülebilir bir balıkçılık açısından önemli olduğunun altını çizen Aydın, yüksek ekonomik değere sahip kalamarın ekosistem açısından da besin zincirini önemli bir basamağını oluşturduğunu dile getirdi.

Aydın, bu kapsamda yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu projenin devamı ekonomimize özellikle su ürünleri sektörüne can verecektir, aynı zamanda ekosistem tabanlı balıkçılık açısından da önemlidir." dedi.

Bazı marina ve STK'lerin reklam amaçlı benzer çalışmayı bilinçsizce sınırlı sayıda yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Aydın, düzeneğin her yere konulmasının doğru olmadığını bu yönde çalışma yapacak olan kişilere yardım etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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