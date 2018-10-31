İzmir Limanı'nda kanserojen materyal içeren 22 bin 519 mont ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir Limanı’nda düzenlenen bir operasyonda, sağlığa zararlı kanserojen materyaller içeren 22 bin 519 bin kışlık mont ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışmalarında Çin üretimi eşyaların bu ülkeye uygulanan vergi ve gözetim tedbirlerinden kaçınmak için başka ülkelerde üretilmiş gibi gösterilerek Türkiye’ye getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Yapılan araştırmalarda İzmir Limanı'nda bulunan bir konteynerde 22 bin 519 kışlık montun İtalya menşeli beyan edildiği tespit edildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemeler sonucu montların üzerinde Çin’de üretildiğine dair ibareler ile ürün ebatlarına ilişkin Çince bilgilerin yer aldığı görüldü.
Montlarda kullanılan boya ve aksesuarların insan sağlığına zararlı kanserojen materyaller içerdiği belirlendi.
Çin üretimi olduğu halde İtalyan üretimi şeklinde beyanda bulunulan 1 milyon 500 bin lira değerindeki 22 bin 519 monta el konuldu.
Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı
Yeni Havalimanı'nda tarihi anlar... İlk uçuş heyecanı
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum