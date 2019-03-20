FİNANS

İzmir Limanı'nın "çekim" gücü artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

İzmir Limanı için alınan 10 çeker set, operasyon ve gemi bekleme sürelerini kısaltacak, rıhtım ve araç verimliliğini artıracak, işletme ve bakım-onarım maliyetlerini azaltacak

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - İzmir Limanı'na alınan 10 çeker setle operasyon ve gemi bekleme süreleri kısalacak, rıhtım ve araç verimliliği artacak, işletme ve bakım-onarım maliyetleri aşağı çekilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) işlettiği İzmir Limanı'na 2018 yılı Yatırım Programı kapsamında 10 adet MAN marka çeker set temin edildi.

Sözleşme bedeli 5 milyon 575 bin 650 lira olan çeker setlerle operasyon ve gemi bekleme sürelerinin kısalması öngörülüyor. Ayrıca, bu setler rıhtım ve araç verimliliğini artıracak, işletme ve bakım-onarım maliyetlerini azaltacak, müşteri memnuniyeti sağlayacak.

İzmir Limanı'nın konteyner elleçleme kapasitesi, yılda 1 milyon 164 bin 917 "yirmi ayak" eşdeğeri (TEU), gemi kabul kapasitesi ise 2 bin 767 gemi seviyesinde bulunuyor.

Limanda geçen yıl 647 bin 715 TEU konteyner, 775 bin 529 ton genel kargo, 2 milyon 407 bin 474 ton dökme katı, 285 bin 396 ton dökme sıvı yük elleçlenerek, 383 milyon 234 bin 438 lira gelir elde edildi.

- Limanın kapasitesi genişletiliyor

İzmir Limanı'nda son dönemde kapasite artırma çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda, toplam 350 bin metreküp tarama yapılarak derinlik eksi 12 metreyi buldu. Bu adımla gemi başına ortalama 200-300 konteynerlik artış sağlanması bekleniyor. Söz konusu çalışmayla liman gelirinde artış sağlanması ve ülke ekonomisine katkı verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, Ekskavatör ve Rıhtım İnşası Projesi kapsamında ekskavatör alımı ve 127 metrelik rıhtım inşası projeleri de bu yılın yatırım programında yer alıyor.

Bu projelerle limanın çekim gücünün artırılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
2018 yatırım programı çeker set İzmir Limanı TCDD

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