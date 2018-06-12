İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kentte kurulacak İzmir Teknoloji Üssü'nün sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacağını, burada 15-20 milyar lira Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oluşturulmasını beklediklerini belirtti.

Özlü, İzmir Teknoloji Üssü Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'in potansiyelini, gücünü ve imkanlarını bütünleştiren Üssün, kentin sahip olduğu sanayi ve teknoloji potansiyelini bütün unsurlarıyla birlikte harekete geçireceğini söyledi.

İzmir Teknoloji Üssü'nün Türkiye'nin topyekun teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına hizmet edeceğini dile getiren Özlü, dünyada parmakla gösterilecek projenin, Türk bilim ve teknoloji dünyasında da kaldıraç vazifesi göreceğini ifade etti.

- 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edilecek

İzmir Teknoloji Üssü'nü planlarken tüm paydaşların görüş ve önerilerini aldıklarını anlatan Özlü, şöyle devam etti:

"İzmir Teknoloji Üssü'ne ilişkin çalışmalarımız bir yıldan fazla bir süre önce başladı.

Bu kapsamda muhtemel yatırımcılar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduk.

Üssü, Urla'da yaklaşık 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edeceğiz.

İzmir Teknoloji Üssü, uçtan uca her şeyin yer aldığı bir ekosistem olacak.

Bu ekosistemde, global büyük yatırımcılar, lider Türk şirketleri, büyük ve orta ölçekli firmalarımız, laboratuvarlar, prototip atölyeleri ve sosyal donatılar yer alacak.

İzmir Teknoloji Üssü'müz sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacak.

Teknoloji Üssü'nde toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesini, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam sağlanmasını, 15-20 milyar lira GSYİH oluşturulmasını planlıyoruz.

Teknoloji Üssü'nün kurulumu için bir kısmı Kamu Özel İşbirliği modeliyle olmak üzere, 10 yılda 1,4 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz."