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İzmir Teknoloji Üssü Tanıtım Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "İzmir Teknoloji Üssü'müz sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacak. Teknoloji Üssü'nde 15-20 milyar lira Gayri Safi Yurt İçi Hasıla oluşturulmasını planlıyoruz" - "Sanayi savaşında elimizi güçlendirecek en önemli aracın bilim ve teknoloji olduğunu biliyoruz. Cephaneliğimizi, bilim ve teknoloji ile dolduruyoruz. Bir yandan sanayide milli ve yerli duruşumuzu güçlendirirken, diğer yandan sanayi ve teknoloji hamlemizi hayata geçiriyoruz"

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kentte kurulacak İzmir Teknoloji Üssü'nün sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacağını, burada 15-20 milyar lira Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oluşturulmasını beklediklerini belirtti.

Özlü, İzmir Teknoloji Üssü Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'in potansiyelini, gücünü ve imkanlarını bütünleştiren Üssün, kentin sahip olduğu sanayi ve teknoloji potansiyelini bütün unsurlarıyla birlikte harekete geçireceğini söyledi.

İzmir Teknoloji Üssü'nün Türkiye'nin topyekun teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına hizmet edeceğini dile getiren Özlü, dünyada parmakla gösterilecek projenin, Türk bilim ve teknoloji dünyasında da kaldıraç vazifesi göreceğini ifade etti.

- 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edilecek

İzmir Teknoloji Üssü'nü planlarken tüm paydaşların görüş ve önerilerini aldıklarını anlatan Özlü, şöyle devam etti:

"İzmir Teknoloji Üssü'ne ilişkin çalışmalarımız bir yıldan fazla bir süre önce başladı.
Bu kapsamda muhtemel yatırımcılar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduk.
Üssü, Urla'da yaklaşık 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edeceğiz.
İzmir Teknoloji Üssü, uçtan uca her şeyin yer aldığı bir ekosistem olacak.
Bu ekosistemde, global büyük yatırımcılar, lider Türk şirketleri, büyük ve orta ölçekli firmalarımız, laboratuvarlar, prototip atölyeleri ve sosyal donatılar yer alacak.
İzmir Teknoloji Üssü'müz sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacak.
Teknoloji Üssü'nde toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesini, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam sağlanmasını, 15-20 milyar lira GSYİH oluşturulmasını planlıyoruz.
Teknoloji Üssü'nün kurulumu için bir kısmı Kamu Özel İşbirliği modeliyle olmak üzere, 10 yılda 1,4 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz."

Özlü, İzmir Teknoloji Üssü'nde şirketlerin ihtiyaçlarına uygun biçimde, hızlı bir teşvik ve destek sistemi sunacak olan, "İzmir Teknoloji Üssü Teşvik ve Destek Ofisi"ni de hayata geçireceklerine işaret ederek, "Girişimcilerimizin yeterli finansmana erişebilmeleri için bünyesinde girişim sermayesi fonlarını barındıran özel bir finansman şirketi kuracağız.
Bu projeyi, Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleştiriyoruz ancak şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu büyük projenin ortağı tüm Türkiye'dir, tüm İzmir'dir, tüm bilim ve teknoloji şirketlerimizdir." diye konuştu.

- "Cephaneliğimizi bilim ve teknoloji ile dolduruyoruz"

İzmir Teknoloji Üssü'nün Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü, dijital ve ileri sanayi ülkesi olma hedefine bir adım daha yaklaştıracağına dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu hedeflere ulaşabilecek enerjiye, insan kaynağına ve motivasyona sahip bir ülkedir.
Bütün mesele inanmak ve gayret göstermektir. Sanayi savaşında elimizi güçlendirecek en önemli aracın bilim ve teknoloji olduğunu biliyoruz.
Cephaneliğimizi, bilim ve teknoloji ile dolduruyoruz.
Ülkemizi, küresel dönüşüme hazırlamak için hamleler yapıyoruz.
Bir yandan sanayide milli ve yerli duruşumuzu güçlendirirken, diğer yandan sanayi ve teknoloji hamlemizi hayata geçiriyoruz."

Özlü, Türkiye'nin, bin 150'yi bulan Ar-Ge ve tasarım merkezi, rekor kıran patent sayısı, 312 organize sanayi bölgesi, 77 teknopark ve bilim merkeziyle "büyük ve güçlü Türkiye" hedefine doğru ilerlediğini de sözlerine ekledi.

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