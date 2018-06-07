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İzmir'de 1 milyon konut sahibi "barışacak"

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:03 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, konutlarda imar ve iskan sorununun çözülmesine yönelik Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesinden İzmir'de 1 milyonun üzerinde konut sahibinin faydalanması bekleniyor - Çevre ve Şehircilik İzmir Müdürü Selahattin Varan: - "İzmir, bu barıştan en yüksek payı alacak illerimizin başında geliyor. Vatandaşlarımızla görüştüğümüzde sevinçle karşılanan bir durum var" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bunu af olarak değil, barış olarak değerlendirmek lazım. Halkın da bunu böyle görmesi gerekiyor. Sürüncemede kalan bir konu şimdi resmi olarak kayıt altına alınıyor"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yapı Kayıt Belgesi" düzenlemesiyle İzmir'de 1 milyonun üzerinde konut için "barış"tan istifade edilmesi bekleniyor.

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesiyle imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek belgeyle vatandaşların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Düzenlemeden Türkiye genelinde 13 milyon konut sahibinin yararlanacağı tahmin ediliyor. İzmir de bundan en çok faydalanacak illerin başında yer alıyor.

Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma sorunlarıyla zaman zaman gündeme gelen İzmir'de özellikle Buca, Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Çiğli ilçelerinden yoğun başvuru olması bekleniyor.

- "İmar barışı kentsel dönüşümün birinci ayağıdır"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlemeyle devletin vatandaşıyla helalleşeceğini söyledi.

Bunun karşılıklı bir el sıkışma olduğunu ifade eden Varan, "İzmir, bu barıştan en yüksek payı alacak illerimizin başında geliyor. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde konutun bundan faydalanmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızla görüştüğümüzde sevinçle karşılanan bir durum var." dedi.

İzmir'de binaların yüzde 65'inin depreme dayanıksız ve gecekondu niteliğinde olduğunu anlatan Varan, "Türkiye geneline bakıldığında İzmir'in bu konuda bir tık daha yukarıda olduğu görülüyor. Tüm ilçelerde böyle yapılar olmakla beraber merkez ilçelerde daha fazla bir yoğunluk olacağını bekliyoruz. İmar barışı kentsel dönüşümün birinci ayağıdır." diye konuştu.

Bütün il müdürlüklerinde imar barışı için bürolar açıldığına işaret eden Varan, sürecin çok kolay işleyeceğini dile getirdi.

- "Rantsal dönüşüm işi bitti artık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da imar barışı için kendilerine uzun zamandır talepler geldiğini söyledi.

İmar ve iskan sorunu olan yapılara elektrik ve su bağlanmasında problem yaşandığını belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Söz konusu düzenlemeyle bunun ötesinde bir adım atıldı. Bu vatandaşın talebi ve isteğiydi. Önemli olan bizim İzmir'de geri dönüşümü sağlamamız. Bu sayede konutları olan vatandaşımıza imkan sağlamış olduk. Rantsal dönüşüm işi bitti artık. İzmir'de 1 milyondan fazla vatandaşımız 'gelecekte acaba benim evim ne olacak' diye bakmayacak. Bunu af olarak değil, barış olarak değerlendirmek lazım. Halkın da bunu böyle görmesi gerekiyor. Sürüncemede kalan bir konu şimdi resmi olarak kayıt altına alınıyor. Buradan gelen para kentsel dönüşümde kullanılacak."

Yapı Kayıt Belgesi için başvurular yarından itibaren e-devlet sistemi veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlar üzerinden yapılacak. Müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek.

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