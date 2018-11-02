FİNANS

İzmir'de 1,3 milyon araç trafikte

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

İZMİR'de trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibariyle 1 milyon 389 bin 503 oldu.

İzmir'de 1,3 milyon araç trafikte

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibariyle 1 milyon 389 bin 503 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2018 Eylül ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 1 milyon 389 bin 503 oldu. Bu araçların yüzde 54,9'unu otomobil, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 18,4'ünü motosiklet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24.3, geçen yıl eylül ayına göre de yüzde 38,9 azaldı. İzmir, 2018 Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 2 bin 913 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3'üncü il oldu.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 1,3 milyon araç trafikte

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimiGüneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi
Tokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptıTokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-8 ülkeleri ticarette yerel para birimlerini kullanacak

D-8 ülkeleri ticarette yerel para birimlerini kullanacak

UİB Ekim ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

UİB Ekim ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu

Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu 

Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü Yusuf Leblebici oldu 

Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi

Güneş panelleri ile 10 yılda 5 milyar dolarlık elektrik üretimi

Tokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı

Tokat'ta tekstil fabrikası, çalışanlarına yüzde 10 zam yaptı

Limon üreticisi dertli

Limon üreticisi dertli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.