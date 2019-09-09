FİNANS

İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, 11 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak Fashion Prime- Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı başladı.

İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, 11 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak Fashion Prime- Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı başladı. İzmir ile Türkiye'nin farklı şehirlerinde tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin yer aldığı fuarın açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime- 3'üncü Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı, Fuarİzmir'de açıldı. Yerli- yabancı alıcıların bir araya geldiği fuardaki stantlar, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. İlk kez oluşturulan manufacturing (tekstil üreticileri) alanı, defileler, etkinlikler ve ticari görüşmelerle 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek fuarda; moda ile hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçiler bir araya gelecek. 3'üncü Fashion Prime'ın, fuar süresince yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektörün ihracatına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.
Fuarın açılış kurdelesi Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve çok sayıda sektör temsilcisi tarafından birlikte kesildi. Açılışın ardından konuşan Başkan Soyer, aynı tarihlerde düzenlenen fuarların kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, İzmir'in fuarcılıkta daha da büyüyeceğini dile getirdi. İzmir'in fuarcılık konusunda hızla geliştiğini anlatan Soyer, rekabette öne çıktıklarını vurgulayıp, "Bu gelişmeyi böyle istikrarlı biçimde sürdüreceğiz. Tüm kesimler, kentin ileri gelenleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ediyoruz" dedi.
EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi ise "Bu birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe daha ileri götüreceğiz. Bütün odalar, fuar idaresi ve belediyeler olarak aynı yere odaklandık. Bu sebepten dolayı daha başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
148 KATILIMCI
Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenleri ile trendlerini profesyonel ziyaretçiye sunacak olan Fashion Prime, 3 gün boyunca B Holü'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fashion Prime'da etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri ile gelinlik kumaşı, abiye kumaşı, ev kumaşları gibi kumaş türleri, konfeksiyon dikiş, nakış, yatak yorgan, lazer kesim ve dijital baskı ve ütü makineleri gibi konfeksiyon makineleri sergileniyor. Bir öncekine göre katılımcı sayısını büyük bir oranda arttıran Fashion Prime'a geçen yıl 107 firma katılırken bu kez İzmir başta olmak üzere İstanbul, Bursa ile Uşak ve Kosova'dan toplamda 148 katılımcı yer aldı. KOSGEB, EİB, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD), Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği (MTK), Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin (EGSD), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin destek verdiği fuara Rusya, Balkanlar, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Nijerya, İngiltere, Fransa, İtalya, Bulgaristan, İsrail, Cezayir, Almanya, Irak, Finlandiya, Kanada ile Fas'tan alım heyetlerinin gelmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'den İstanbul, Denizli, Gaziantep, Ankara, Kahramanmaraş, Bursa, Eskişehir ve Adana'dan da alım heyetleri İzmir'de olacak. Bu yıl fuarda ilk kez oluşturulan 'Tekstil Üreticileri Alanı'nda, 25 firma bulunuyor. Hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri tedarikçi firmalarla bir araya gelecek. Manufacturing Alanı'nda yer alacak katılımcılar, 2020 yılının trend koleksiyonlarına yön verecek tasarımlarını sergileyecek. Manufacturing'te ağırlanacak hazır giyim markaları; moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonellerine tecrübelerini paylaşma imkanı bulacak.

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İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarıİzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarıİzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarıİzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

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