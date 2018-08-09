FİNANS

İzmir'de Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: - "Su ürünleri sektörü 2023 yılında, yüzde 25 olan AB pazar payını yüzde 35'e yükseltmeyi, kişi başı tüketimi yılda 15 kilograma ve dünyadaki pazar payını 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefleri destekleyen bir yasal düzenlemenin oluşturulması için çalışma başlatıldı" - "Su ürünleri halihazırda ülkemizin en fazla katma değer üreterek ihraç ettiği hayvansal gıda. Dolayısıyla cari açığı gideren bir sektör konumunda"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, "Su ürünleri sektörü 2023 yılında yüzde 25 olan AB pazar payını yüzde 35'e yükseltmeyi, kişi başı tüketimi yılda 15 kilograma ve dünyadaki pazar payını 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefleri destekleyen bir yasal düzenlemenin oluşturulması için çalışma başlatıldı." dedi.

İZTO tarafından su ürünleri sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi.

Özgener, burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık sektörüne özel önem verdiklerini, Türkiye'nin ikinci büyük tarım kenti olan İzmir için tarıma dayalı bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Su ürünlerinin yarattığı katma değer ve istihdama katkısıyla stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu dile getiren Özgener, "8 bin 33 kilometrelik kıyı şeridiyle ülkemiz, su ürünleri yetiştiriciliği için son derece uygun koşullara sahip bulunuyor. Su ürünleri halihazırda ülkemizin en fazla katma değer üreterek ihraç ettiği hayvansal gıda. Dolayısıyla cari açığı gideren bir sektör konumunda." dedi.

- Yeni yasa çalışması

Ülkede geçen yıl yüzde 56'sı avcılıktan, yüzde 44'ü yetiştiricilikten olmak üzere toplam 631 bin ton su ürünü elde edildiğini anlatan Özgener, kayıtlı balıkçı teknesi bakımından yüzde 11,9 payla ikinci sırada yer alan İzmir'de 2017'de 72 bin ton balık yetiştirildiğini ve 1 milyar 216 milyon liralık bir değer yaratıldığını bildirdi.

İzmir'in çiftlik kapasitesi açısından da yıllık 83 bin 490 tonla ikinci sırada yer aldığına işaret eden Özgener, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yüzde 14'ünün kentten gerçekleştirildiğini söyledi.

Özgener, sektörün iddialı hedeflerle yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "2023 yılında sektör, yüzde 25 olan AB pazar payını yüzde 35'e yükseltmeyi, kişi başı tüketimini yılda 15 kilograma ve dünyadaki pazar payını 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Bu hedeflerin önündeki engellerin çözümüne yönelik her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Sektörü düzenleyen ve 1971 yılından bu yana geçerli olan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun hızla değişen ihtiyaçlara cevap veremediğini belirten Özgener, bunun yerine sektör görüş ve önerilerinin de dikkate alınarak AB'ye uyumlu bir kanun taslağının hazırlanması için çalıştıklarını ifade etti.

- Her 100 balıktan 10'u ihraç ediliyor

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan da sektörün sıkıntılarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilettiklerini söyledi.

2000 yılında 60 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün bu rakamı geçen yıl 856 milyon dolara yükselttiğini aktaran Çakan, Türkiye'nin denizlerinde üretilen her 100 balıktan 10'unun dünya sofralarını süslediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, üniversiteler, odalar, birlikler ve kooperatiflerin temsilcileri, avcılık ve kültür balıkçılığının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin sunumlar yaptı.

PARTNER'Yolun başındayım''Yolun başındayım'
Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşıKuyumcular "kredi kartı kararına" karşı
Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruzBayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avcılık Balıkçılık ve su ürünleri çalıştayı izmir İZTO Mahmut Özgener su ürünleri Şahin Çakan

En Çok Okunan Haberler

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Kuyumcular "kredi kartı kararına" karşı

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

Süt üreticisi, yemde prim desteği istiyor

Süt üreticisi, yemde prim desteği istiyor

Sur Enerji’den 315 milyon TL’lik RES Projesi

Sur Enerji’den 315 milyon TL’lik RES Projesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.