İzmir'de Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalıştayı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, "Su ürünleri sektörü 2023 yılında yüzde 25 olan AB pazar payını yüzde 35'e yükseltmeyi, kişi başı tüketimi yılda 15 kilograma ve dünyadaki pazar payını 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefleri destekleyen bir yasal düzenlemenin oluşturulması için çalışma başlatıldı." dedi. İZTO tarafından su ürünleri sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi. Özgener, burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık sektörüne özel önem verdiklerini, Türkiye'nin ikinci büyük tarım kenti olan İzmir için tarıma dayalı bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma yaptıklarını belirtti. Su ürünlerinin yarattığı katma değer ve istihdama katkısıyla stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu dile getiren Özgener, "8 bin 33 kilometrelik kıyı şeridiyle ülkemiz, su ürünleri yetiştiriciliği için son derece uygun koşullara sahip bulunuyor. Su ürünleri halihazırda ülkemizin en fazla katma değer üreterek ihraç ettiği hayvansal gıda. Dolayısıyla cari açığı gideren bir sektör konumunda." dedi.

- Yeni yasa çalışması Ülkede geçen yıl yüzde 56'sı avcılıktan, yüzde 44'ü yetiştiricilikten olmak üzere toplam 631 bin ton su ürünü elde edildiğini anlatan Özgener, kayıtlı balıkçı teknesi bakımından yüzde 11,9 payla ikinci sırada yer alan İzmir'de 2017'de 72 bin ton balık yetiştirildiğini ve 1 milyar 216 milyon liralık bir değer yaratıldığını bildirdi. İzmir'in çiftlik kapasitesi açısından da yıllık 83 bin 490 tonla ikinci sırada yer aldığına işaret eden Özgener, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yüzde 14'ünün kentten gerçekleştirildiğini söyledi. Özgener, sektörün iddialı hedeflerle yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "2023 yılında sektör, yüzde 25 olan AB pazar payını yüzde 35'e yükseltmeyi, kişi başı tüketimini yılda 15 kilograma ve dünyadaki pazar payını 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Bu hedeflerin önündeki engellerin çözümüne yönelik her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu. Sektörü düzenleyen ve 1971 yılından bu yana geçerli olan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun hızla değişen ihtiyaçlara cevap veremediğini belirten Özgener, bunun yerine sektör görüş ve önerilerinin de dikkate alınarak AB'ye uyumlu bir kanun taslağının hazırlanması için çalıştıklarını ifade etti.