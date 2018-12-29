FİNANS

İzmir'de bin 988 şişe kaçak içki ele geçirildi

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

İzmir'de bin 988 şişe kaçak içki ele geçirildi

İzmir'de bir vatandaşın ihbarıyla başlatılan operasyonda bin 988 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen ihbarı değerlendiren ekipler, İzmir'deki bir pasajda bulunan depolarda kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, pasajdaki depoların birinde 506'sı bandrolsüz, 36'sı sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Bir başka depoda yapılan aramada da bin 446 şişe kaçak içki bulundu. Ele geçirilen kaçak içki sayısı toplam bin 988 şişeyi buldu.

Depolarda yapılan aramada kaçak içkinin yanında 24 paket puro, 177 paket bandrolsüz ve yabancı bandrollü sigara, 69 paket pipo tütünü ile 15 paket ilaç olduğu değerlendirilen jel ve tablet cinsi kaçak eşya ele geçirildi.

El konulan kaçak ürünlerin toplam değerinin 225 bin lira olduğu belirtildi.

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacakAvrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak
İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurduİşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük muhafaza operasyon Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Eczanelerde yeni dönem başlıyor!

Eczanelerde yeni dönem başlıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak

Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

TİM/Gülle: 2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak

TİM/Gülle: 2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak

Denizli'den Avrupa'ya Noel babalı havlu, bornoz ihracatı

Denizli'den Avrupa'ya Noel babalı havlu, bornoz ihracatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.