İzmir'de emlak fuarı düzenlenecek

İZMİR (AA) - İzmir'de, 27-30 Eylül'de "İzmir Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı" düzenlenecek.

Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, kentte ilk kez gerçekleştirilecek fuarın hem İzmir'e hem de Türkiye'ye değer katacağını inandığını söyledi.

Fuara 13 ülkeden katılımcılar olduğunu belirten Çiçekçi, "Bu sektörün aynı zamanda ihracat kalemi olduğunu düşünüyorum. Tek farkı ürün gitmiyor ama döviz kazandırıyor buraya, yurt dışından yatırımcıları çekiyoruz. İnşaat birçok sektörü tetikleyen bir sektör ve katma değer oluşturuyor." dedi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise fuarın düzenlenmesi için 1,5 yıl önce çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Bu fuar İzmir'e çok büyük bir ses getirecek. Fuara 50-100 bin arası ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da İstanbul-İzmir arasındaki otobanın tamamlanmasıyla iki kent arasındaki yolculuk mesafesinin 3,5 saate ineceğini anımsatarak, "İstanbul'daki konut fiyatlarını İzmir ile kıyasladığınız zaman mutlaka bir alıcı kitlesi gelecek. Gelmese de biz göndereceğiz sizlere." ifadelerini kullandı.

