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İzmir'de enflasyonla mücadele için 47 ürüne indirim

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

İzmir Ticaret Odası ile Ege Perakendeciler Derneği arasında imzalanan protokolle dernek üyesi 25 firma, yıl sonuna kadar 47 kalem gıda ve ihtiyaç maddesinde yüzde 10 ve üzeri indirim uygulayacak - İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener: - "Kampanyayı 'dostlar alışverişte görsün' değil, 'dost düşman alışveriş görsün' diyerek bir adım öteye taşıdık."

İZMİR (AA) - İzmir'de 25 perakende şirketi, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında toplam 47 kalem üründe yüzde 10 ve üzeri indirim uygulama taahhüdü verdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Ege Perakendeciler Derneği (EGE PERDER) arasında Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek amaçlı iş birliği protokolü imzalandı.

Oda binasında düzenlenen imza töreninde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında adeta ekonomik bir seferberlik havasının oluştuğunu söyledi.

Vatandaşların yerli malı kullanımından dövizle ilgili kararlara kadar her kampanyayı sahiplendiğini, sıranın iş dünyasına geldiğini dile getiren Özgener, "İlk çağrının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde yer alan 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda ve borsada muazzam bir yankısı oldu. Biz de ilk refleks gösteren odalardan biri olduk, anında kolları sıvadık. Kampanyayı 'dostlar alışverişte görsün' mantığıyla değil, 'dost düşman alışveriş görsün' diyerek bir adım öteye taşıdık. Etkin sonuçlar almayı hedefledik. Bugün de bir arada size seslendiğimiz EGE PERDER ile el ele vererek bir indirim kampanyası için düğmeye bastık." diye konuştu.

Bugüne kadar Oda'ya 58 firmanın indirim kampanyası için başvurduğunu aktaran Özgener, "TOBB ile de her hafta indirim kampanyasına katılan üyelerimizin bilgilerini paylaşıyoruz. EGE PERDER, enflasyonla mücadele kampanyasına dernek üyesi 25 firma ile destek veriyor. EGE PERDER'in yüzde 10 sabit indirim yapılacak sözünü verdiği ürün sayısı 31, yüzde 10 ve üzeri indirim yapacağı sözünü verdiği ürün grubu sayısı ise 16." dedi.

EGE PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, son zamanlarda özellikle gıda perakendesinde fiyat artışlarının gündeme geldiğine dikkat çekti.

Dernek olarak aile bütçesine daha fazla destek olmak için böylesine bir rekabet ortamında kar marjımızı her zaman en düşük seviyede tuttuklarını belirten Sarıkaya, "Bu nedenle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na EGE PERDER olarak tüm üyelerimizle destekliyoruz. Alışverişte yüzde 10 indirim uygulayacağız. Yapabilirsek de fazlasını yapacağız." dedi.

Sarıkaya, sabit yüzde 10 indirimin 31 üründe geçerliği olduğunu, buna her geçen gün yenilerinin eklendiğini ifade ederek, "Bunlar arasında bakliyat, un, manav, şarküteri, salça, konserve gibi evin temel ihtiyacı olan gruplarda olacak. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

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