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İzmir'de "İş'te Kadın İşte Kadın Zirvesi"

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Vodafone'da (kadın istihdamı) bu oran yüzde 46, inşallah yüzde 50'ye ulaşacağız"

İZMİR (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirketlerinde kadın istihdamı oranının yüzde 46 olduğunu belirterek, "İnşallah yüzde 50'ye ulaşacağız." dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından İZTO binasında "İş'te Kadın İşte Kadın Zirvesi" düzenlendi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, sektörlerinde kadın istihdamı oranının yüzde 23 seviyesinde olduğunu söyledi.

Vodafone'da ise bu oranın yüzde 46 olduğunu dile getiren Şahin, "İnşallah yüzde 50'ye ulaşacağız. Bu orana yetişene kadar iyileşmedik diye düşünüyorum. Şirket içinde programlarımız var kadınların gelişimi için destek olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kadın Derneği adı altında bir dernek oluşturduklarını belirten Şahin, amaçlarının borsadaki şirketlerin yönetim kurullarında kadın sayısını artırmak olduğunu, bu doğrultuda derneğin kuruluşundan bu yana yüzde 9,4 iyileşme sağlandığını bildirdi.

İnci Holding Üst Yöneticisi Neşe Gök, kariyerinin başında 2 yıl kereste ihaleleri için Anadolu'nun birçok yerine gittiğini, buralarda başka kadınla karşılaşmadığını söyledi.

İş görüşmeleri yaparken gelişen futbol sohbetleri nedeniyle de zorlandığını anlatan Gök, "Yurt dışında golf sohbetleri yapılıyor. Bu yüzden golfe başladım, gittiğim her yerde golf sohbetleri açıyorum." dedi.

BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen de kadının önceliğinin hala yaşam ve özgürlük olduğunu belirtti.

Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılımlarının arttığını ifade eden Kaya, "Türkiye'de 2014 yılında yüzde 14,4 olan üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyondaki kadın oranı 2017'de yüzde 17,3'e yükseldi." diye konuştu.

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BASİFED başarı hikayesi EGİAD İş Kadınları Kadın Zirvesi

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