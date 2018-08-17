FİNANS

İzmir'de Japon ortaklı güneş enerjisi yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Panasonic ve Yılsan Yatırım Holding iş birliğiyle Kiraz ilçesinde 15 milyon avroluk yatırımla 11,7 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali devreye alındı

İZMİR (AA) - Japon şirketi Panasonic, Yılsan Yatırım Holding ile ortak yatırımla İzmir'in Kiraz ilçesinde 11,7 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralini hizmete soktu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Panasonic tarafından geliştirilen HIT panellerin kullanıldığı dünyanın en büyük santral projelerinden "Sakura GES", Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının finansmanı ve 15 milyon avroluk yatırımla devreye alındı.

Kiraz'da 211 hektarlık arazide kurulan santralin 11,7 megavat kapasitesiyle Türkiye'nin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

- "Yatırımlarımız devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılsan Yatırım Holding Genel Müdürü Volkan Öztürk, Türkiye'nin güneş enerjisi alanındaki potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Dev Japon şirketi Panasonic'in bu teknolojide lider ve öncü konumda olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Biz de şirket olarak her yenilenebilir enerji yatırımımızda sektörün liderleriyle iş birliği geliştiriyoruz. Ülkemizin güneş enerjisi alanındaki konumuna uygun olarak Panasonic ile iş birliği içinde Sakura GES’i hayata geçirdik. Santrallerimizi doğa dostu bir şirket olarak bölge halkını ve çevreyi dikkate alarak tasarlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında ülkemizi geleceğe taşımak için yatırımlarımız devam edecektir."

Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tatsuya Kumazawa da HIT modüllerinin yüzde 27 ila 32 daha fazla enerji ürettiğini belirterek, "Sakura GES, Panasonic olarak dünyadaki en büyük projelerimizden biridir. Böyle harika bir projeye imza attığımız için gurur duyuyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini olabilecek en iyi şekilde kullanarak pek çok başka önemli proje gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERİşte barışın fotoğrafı...İşte barışın fotoğrafı...
UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısıUFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı
Döviz bozduranlara, ev alırken indirimDöviz bozduranlara, ev alırken indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japon Panasonic yatırım

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu! Milyonlarca lira hibe destek geliyor

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu! Milyonlarca lira hibe destek geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Peynir üreticileri Tatvan’da buluşacak

Peynir üreticileri Tatvan’da buluşacak

UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.