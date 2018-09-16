FİNANS

İzmir'de kruvaziyer buluşması

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kruvaziyer sektörünün önemli gruplarından Carnival Cooperation firması yetkilileri ile İzmir'deki sektör temsilcileri bir araya geldi - Carnival Maritime Gemi Güvenlik Direktörü Hendrik G. Malmström: - "Türkiye ve İzmir'e gelmek için keşke bu kadar beklemeseydik"

İZMİR (AA) - Kruvaziyer sektörünün önde gelen gruplarından Carnival Cooperation firması yöneticileri ile İzmir'deki turizm sektörü temsilcileri gelecek dönem hedeflerini belirlemek üzere toplantı yaptı.

İzmir Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yeniden sefer düzenlemek üzere çalışma yürüten Carnival Corporation & PLC şirketinin Deniz Güvenliği Direktörü Ricardo Karakadze ve Carnival Maritime Gemi Güvenlik Direktörü Hendrik G. Malmström, Türkiye'ye sefer planlarıyla ilgili sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Risk değerlendirmesi için gerçekleştirdikleri İzmir gezisinde her şeyi çok profesyonel bulduklarını ve olumlu izlenim edindiklerini ifade eden Karakadze, İzmir'i olumlu ve güvenli bir kent olarak gördüklerini kaydetti.

Malmström de grup bünyesindeki 8 kruvaziyer şirketine İzmir ve Türkiye'yle ilgili olumlu yönde rapor vereceklerini, bu kararın diğer kruvaziyer şirketlerini de etkileyebileceğini bildirdi.

Bir kenti anlamak için sokaklarında dolaşmanın önemine değinen Malmström, "Türkiye ve İzmir'e gelmek için keşke bu kadar beklemeseydik." ifadesini kullandı.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ise kente kruvaziyer gemilerin yeniden dönmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İzmir'in kruvaziyer gemilerini çok özlediğini, tüm kentin bu gemileri sahiplendiğini ve yeniden görmek istediğini kaydeden Özkardeş, 2019'un kruvaziyer turizminde eski günlere dönüşün yılı olacağına inandığını vurguladı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise İzmir'in ve Türkiye'deki kruvaziyer limanlarının güvenlik sorunu olmadığını belirterek, Carnival Grubu'nun markası Costa'nın gelecek dönemde İzmir'e seferlerine yeniden başlayacağına inandığını ifade etti.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
TÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdıTÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdı
Turist rehberi, akvaryum hobisiyle ihracatçı olduTurist rehberi, akvaryum hobisiyle ihracatçı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Carnival Cooperation İzmir Ticaret Odası kruvaziyer

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nın başka çaresi yoktu

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nın başka çaresi yoktu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Ege'den ABD'ye demir çelik ihracatı yüzde 63 arttı

Ege'den ABD'ye demir çelik ihracatı yüzde 63 arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdı

TÜRKONFED hükümeti “önce küçüğü düşün”meye çağırdı

Turist rehberi, akvaryum hobisiyle ihracatçı oldu

Turist rehberi, akvaryum hobisiyle ihracatçı oldu

Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Türkiye'nin limon deposu Adana ve Mersin'de yüz güldüren hasat

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'da rekor: Turist sayısı 10 milyonu aştı

Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı

Devleri buluşturan fuardan önemli anlaşmalar çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.