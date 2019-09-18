FİNANS

İzmir’de kur riski tartışılacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye ihracatçılar Meclisi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve üyelerinin iş birliği ile düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” panellerinin dördüncü durağı İzmir olacak

İSTANBUL(AA) - Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” konulu panellerin dördüncüsü İzmir’de gerçekleştirilecek.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül 2019 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda yapılacak panelde uzmanlar, Türkiye ekonomisi ve para politikalarındaki gelişmeler ışığında şirketlerin “kur riski”ni nasıl yönetecekleri konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Dr. Eralp Denktaş, CFA “Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler” ve KMPG Türkiye İş Ortağı Kerem Vardar “Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi” konuları hakkında bilgilerini aktaracak.

Kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” paneli, ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları derneklerinin üyeleriyle, banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına açık olacak.

TSPB tarafından yapılan açıklamada, panel öncesinde ve eş zamanlı olarak ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında 1 saat süreli B2B görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kur riski yönetimi TİM TSPB

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