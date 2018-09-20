FİNANS

İzmir'de model fabrikanın yeri hazır

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak: - "Bakanlığımız desteğiyle İzmir'de üniversitemiz bünyesinde bir model fabrika yeri tahsis ettik. Burada amacımız KOBİ'lerin uluslararası alanda rekabet ettikleri firmalara göre avantaj ve dezavantajlarını göstermek" - "İzmir'deki model fabrika 20 milyon liralık bir proje. Bunun 10 milyon liralık bölümünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılayacak ancak Bakanlığın desteği daha da artabilir"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında İzmir'de kurulması öngörülen model fabrika için kampüs içinde 3 bin 500 metrekarelik alan tahsis edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Dijital Dönüşüm Merkezleri Projesi kapsamında model fabrika kurulacak kentlerden birinin İzmir olduğunu söylediğini anımsattı.

Konuyla ilgili Bakanlık, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve üniversite olarak bir süredir çalışma yürüttüklerini, İzmir'de model fabrika için en uygun yer olarak Ege Üniversitesi içindeki teknopark alanının öne çıktığını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız desteğiyle İzmir'de üniversitemiz bünyesinde bir model fabrika yeri tahsis ettik. Burada amacımız KOBİ'lerin kendi alanlarında uluslararası alanda rekabet ettikleri firmalara göre avantaj ve dezavantajlarını göstermek. Bu Avrupa'da uzun süredir varolan bir kavram. Burada kurulacak fabrikayla akademisyen ve öğrenciler sanayiciyle iş birliği içinde bir ürünün girdisinden çıktısına kadar tüm safhalarını kurgulayacak. Çalışan bir fabrika üzerinde dijitalleşme, verimliliğin ve rekabet gücünün arttırılması için yapılması gerekenleri gösterebileceğiz."

- 20 milyon liralık bir proje

Model fabrikaların Endüstri 4.0 dönüşüm aşamasında çok önemli rol üstleneceğini, bilim dünyası olarak sanayiye katkı verme konusunda istekli olduklarını dile getiren Budak, bu projenin üniversite sanayi iş birliği ve yerli ürünlerin ön plana çıkması konularında da dönüm noktası olacağına inandığını kaydetti.

İzmir'deki proje kapsamında önemli bir mesafe katettiklerini ifade eden Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknopark içinde arsa tahsisini tamamladık. Tüm öğretim üyelerinin akademik katkısı hazır, öğrencilerin staj yapması imkanını da sağlıyoruz. İzmir'deki model fabrika 20 milyon liralık bir proje. Bunun 10 milyon liralık bölümünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılayacak ancak Bakanlığın desteği daha da artabilir. Bakanlığın 100 günlük icraat programı içinde İzmir'deki model fabrikanın hayata geçmesi söz konusu. Biz üniversite olarak hazırız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayiciler için Dijital Dönüşüm Merkezleri kurma projesi kapsamında Ankara ve Bursa'da model fabrikaların kasım ayında hizmete açılacağını, İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlamasının yapıldığını ve fon kaynaklarının bulunduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Üniversitesi Endüstri 4.0 model fabrika Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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