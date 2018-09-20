İzmir'de model fabrikanın yeri hazır

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında İzmir'de kurulması öngörülen model fabrika için kampüs içinde 3 bin 500 metrekarelik alan tahsis edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Dijital Dönüşüm Merkezleri Projesi kapsamında model fabrika kurulacak kentlerden birinin İzmir olduğunu söylediğini anımsattı.

Konuyla ilgili Bakanlık, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve üniversite olarak bir süredir çalışma yürüttüklerini, İzmir'de model fabrika için en uygun yer olarak Ege Üniversitesi içindeki teknopark alanının öne çıktığını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız desteğiyle İzmir'de üniversitemiz bünyesinde bir model fabrika yeri tahsis ettik. Burada amacımız KOBİ'lerin kendi alanlarında uluslararası alanda rekabet ettikleri firmalara göre avantaj ve dezavantajlarını göstermek. Bu Avrupa'da uzun süredir varolan bir kavram. Burada kurulacak fabrikayla akademisyen ve öğrenciler sanayiciyle iş birliği içinde bir ürünün girdisinden çıktısına kadar tüm safhalarını kurgulayacak. Çalışan bir fabrika üzerinde dijitalleşme, verimliliğin ve rekabet gücünün arttırılması için yapılması gerekenleri gösterebileceğiz."