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İzmir'de simide zam

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

İZMİR'de 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere simit fiyatlarına 25 kuruş zam yapıldı.

İzmir'de simide zam

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere simit fiyatlarına 25 kuruş zam yapıldı. 1 lira 25 kuruş olan simidin 1 lira 50 kuruştan satılacağını açıklayan İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, fırıncıların talepleri doğrultusunda bu kararı aldıklarını belirterek, fiyat artışının beklendiğini söyledi.
İzmir'de son iki yıldır 1 lira 25 kuruştan satılan simide, 25 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatın gelecek ay başından itibaren uygulanacağı bildirildi. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, simit fiyatındaki artışın beklendiğini belirterek, kararın fırıncıların talepleri doğrultusunda alındığını dile getirdi. İzmir'de yaklaşık 900 üyesi olan odanın başkanı Erişen, yaklaşık 3 bin noktada simit satışı yapıldığını kaydetti.
Oda Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, "Un, susam, elektrik ve kiralarla birlikte tüm giderler yükseldi. İzmir'de ise simit iki yıldır aynı fiyattan satılıyordu. Son aylarda ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler bizi de etkiledi. İzmir'deki fırıncılar kolay kolay zam yapma taraftarı değildir ama şartlar zorlayınca fırıncılar fiyatlardaki artış taleplerini bize iletti. Ben de oda başkanı olarak üyelerime bağlıyım. Üyeler sıkıntılarını ve zam taleplerini bize ulaştırınca biz de bu doğrultuda artışın yapılmasını sağladık" dedi. İzmirliler'in fiyat artışı sonrasında tüketimden vazgeçmeyeceğini dile getiren Erişen, "İzmirliler simitçi esnafı benimsedi. İstanbul'da 1 lira 50 kuruştan satılırken biz iki yıldır 1 lira 25 kuruştan satıyorduk. Orada 1 lira 75 kuruş oldu, biz hiçbir artış yapmadık. Mecbur kalmadıkça kolay kolay zam yapmıyoruz" diye konuştu.

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