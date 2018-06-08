İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE genelinde yaklaşık 13 milyon konutun imar sorununun çözülmesi hedefiyle yapılan düzenlemenin ardından başvurular başladı. İzmir'de yaklaşık 1 milyon 250 bin konut sahibini ilgilendiren düzenleme için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü bünyesinde, başvuru ve bilgilendirme masaları kuruldu. Müdürlük, 150 personel ile 31 Ekim'e kadar başvuruları alacak. İl Müdürü Selahattin Varan, başvuru yapan vatandaşlara yapı kullanım belgesi vereceklerini ve böylece kaçak yapıların yasal statüye kavuşacağını söyledi.

İzmir Çevre ve Şehiricilik İl Müdürülüğü, imar düzenlemesi kapsamında, başvuruları almaya başladı. Müdürlüğün Bayraklı ilçesinde bulunan binasında oluşturulan başvuru merkezinde, 150 personel görev yapıyor. Burada imara aykırı yapıların yasal statüye kavuşması için yapı kullanım belgesi veriliyor. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren başvurularını yapmak için İl Müdürlüğü'ne gelmeye başladı.

Başvuruları alan ekip ile birlikte çalışan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, vatandaşların devlet ile helalleştiğini söyledi. Bu düzenleme ile ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapıların yasal hale geleceğini belirten Varan, "Bu barışı vatandaşlarımız bekliyormuş ki bu yasal hale geldi. Bugün itibari ile süreç başladı. Kurumsal olarak altyapımız hazır. 25 masa ve 150 personel ile bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bize danışacakları konularda onları yanlız bırakmayacağız" diye konuştu.

İmar barışına dair kurum dışında da vatandaşları bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını söyleyen Selahattin Varan, "İlçelerdeki tapu müdürlükleri ve kaymakamlıklarla görüştük. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile program yapacağız. 5 gün içerisinde tüm mahalle sakinlerini ve muhtarları yapacağımız toplantılar ile bilgilendireceğiz" dedi.

ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ ALABİLECEKLER

31 Ekim'e kadar sürecek başvuruların e-devlet üzerinden de yapabileceğini, İzmir'de 1 milyon 250 bin civarında yapının düzenlemeden faydalanacağını söyleyen Selahattin Varan, "Vatandaşlarımız akın akın gelmeye başladı. Biz de müdürlük olarak soruları, talepleri karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Başvurular için mesai kavramı gözetmeksizin çalışacaklarını vurgulayan Varan, şunları söyledi:

"Cumartesi ve pazar günü de dahil çalışılacak. Mesai sınırlaması getirmeyeceğiz. Kaçak yapılar, ruhsata aykırı yapıların yasallaşması için yapı kullanım belgesi vereceğiz. Böylece, vatandaşlar bu belge ile evine elektrik, su, doğal gaz alabilecek. Banka ile ilgili konularda sorun yaşamayacak."

Düzenlemenin toplumda oluşan stresi dağıttığını savunan Varan, 40 yılık bir beklentinin karşılandığını belirtti. Varan, "Kamu kurumları buna karşı boş yere mesai harcamayacak. Mahkemelerde bekleyen itilaflı dosyalar rafa kaldırılmış olacak. Bu barıştan gelen gelir de altyapı ve kentsel dönüşüme harcanacak" dedi.

'SAÇLARIM AĞARDI'

Başvuru yapmaya gelen İbrahim Akdağ isimli vatandaş, 1989 yılından beri evini yasal statüye kavuşturmak için uğraştığını, imar barışı ile bu sorunu artık çözebileceğini belirterek, "Arsamızın üzerinde evimiz var ama ev tapulu değildi. Şimdi yasal hale gelince bizim için çok güzel olacak. Evimiz olduğunu anlayacağız. Şimdiye kadar evim yokmuş gibi yaşadım. 'Evim ne zaman olacak' diye düşünmekten saçlarım ağardı. Ben bu kadar emek verdim, yaptım ama yasal değil" dedi.

Vatandaşlardan Nurten Bat ise "Ben tarlamda yaptığım oturma alanına elektrik ve su almak istiyordum. 6 yıldır bekliyordum. İyi oldu" diye konuştu.