İzmir'de yem fabrikasının temeli atıdı

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tire'de temeli atılan yem fabrikasının 300 gün içinde tamamlanacağını belirterek, "AK Parti böyle yapıyor. Temeli atıp, 5 sene sonra bulunduğu yerde bırakmıyor." dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından İzmir'in Tire ilçesindeki organize sanayi bölgesinde yaptırılacak yem fabrikasının temel atma töreninde konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin zor bir ev ödevi olduğunu, bunun bir araya gelinerek yapılabileceğini, bu noktada kooperatiflerin de çok önemli bir rolü bulunduğunu söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakanlığının artık daha fazla el ele yürüyeceğini, üretici ve tüketiciye fayda sağlayacak şekilde bu kuruluşun eksiklerini gidereceklerini aktaran Pakdemirli, bugün üreticiye önemli faydaları bulunacak yem fabrikasının temelini attıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, yem fabrikasının 10 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Fabrika 300 gün içinde tamamlanacak. AK Parti böyle yapıyor. Temeli atıp, 5 sene sonra bulunduğu yerde bırakmıyor. Bu fabrika da 300 gün içinde tamamlanacak. Bu ve bunun gibi yeni yatırımların Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yeni dönemde daha hızlı şekilde yapılacağını göreceğiz." diye konuştu.