FİNANS

İzmir'de yem fabrikasının temeli atıdı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Fabrika 300 gün içinde tamamlanacak. AK Parti böyle yapıyor. Temeli atıp, 5 sene sonra bulunduğu yerde bırakmıyor"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tire'de temeli atılan yem fabrikasının 300 gün içinde tamamlanacağını belirterek, "AK Parti böyle yapıyor. Temeli atıp, 5 sene sonra bulunduğu yerde bırakmıyor." dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından İzmir'in Tire ilçesindeki organize sanayi bölgesinde yaptırılacak yem fabrikasının temel atma töreninde konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin zor bir ev ödevi olduğunu, bunun bir araya gelinerek yapılabileceğini, bu noktada kooperatiflerin de çok önemli bir rolü bulunduğunu söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakanlığının artık daha fazla el ele yürüyeceğini, üretici ve tüketiciye fayda sağlayacak şekilde bu kuruluşun eksiklerini gidereceklerini aktaran Pakdemirli, bugün üreticiye önemli faydaları bulunacak yem fabrikasının temelini attıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, yem fabrikasının 10 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Fabrika 300 gün içinde tamamlanacak. AK Parti böyle yapıyor. Temeli atıp, 5 sene sonra bulunduğu yerde bırakmıyor. Bu fabrika da 300 gün içinde tamamlanacak. Bu ve bunun gibi yeni yatırımların Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yeni dönemde daha hızlı şekilde yapılacağını göreceğiz." diye konuştu.

İzmir'e ve Tire'ye yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, Tire'de yaptıkları yer altı suyu besleme sistemine 11 Şubat'tan bu yana su verildiğini kaydetti.

Pakdemirli, tüm sorunları bildiklerini ve çözümü için çalıştıklarını belirterek, "Siz gece uyumuyorsanız, biz de uyumuyoruz. Gece evinizde ışıklar açıksa, bizde de açık. Bir derdiniz varsa biz de bu dertle dertleniyoruz. Belki hemen çözebiliriz, belki hemen çözemeyiz, imkanlar yeterli olur veya olmaz ama bununla dertli olduğumuzdan yüzde yüz emin olmanızı istiyorum." dedi.

Tire'de tarıma dayalı ihtisas büyükbaş süt organize sanayi bölgesi kuracaklarını, bu bölgede 40 bin büyükbaş süt hayvanı besleyeceklerini ifade eden Pakdemirli, bunun yanında süt soğutma ve işleme tesisleri açacaklarını vurguladı.

Pakdemirli, Tire'nin AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu belirterek, Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli'ye destek istedi.

Daha sonra, yem fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

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