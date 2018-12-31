"İzmir'deki fuarların kente katkısı 3 milyar lirayı aşıyor"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar lirayı aşıyor olması kuşkusuz ekonomik açıdan çok önemlidir. Yaratılan bu ekonomik değerin yanında, özellikle de ihtisas ayrımında sektörlerimize ve kentimize tanınırlık katkısı inkar edilemez." ifadelerini kullandı.

İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, İZFAŞ ve diğer fuarcılık şirketleri tarafından düzenlenen kongre ve fuarların kent ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'in uzun yıllardır süregelen fuarcılık tarihinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Yorgancılar, şunları kaydetti:

"İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar lirayı aşıyor olması kuşkusuz ekonomik açıdan çok önemlidir. Yaratılan bu ekonomik değerin yanında, özellikle de ihtisas ayrımında sektörlerimize ve kentimize tanınırlık katkısı inkar edilemez. Kentimizdeki otellerden, restoranlara kadar uzanan içeride ticaretin hareketlenmesi, gelen misafirlerin İzmirli ile etkileşim içinde olması geleceğe yatırım açısından da önem taşımaktadır. Yabancı sermayenin imalat sanayinde ilk sırada İzmir'i tercih etmesi dışarıdan kente olan bakışı çok net göstermektedir. İşte bu yönde atacağımız stratejik adımlarla, bu bakışı ekonomik değere dönüştürebilecek tecrübe ve bilgiye sahibiz."