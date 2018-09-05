İzmir'deki 'İş Günleri'ne yabancı ilgisi

İZMİR, (DHA)- 87'İNCİ İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İş Günleri toplantıları başladı. İlk gün sekizi bakan düzeyinde toplam 27 ülkeden gelen temsilciler, Türkiye'nin uluslararası ticari potansiyelinin tanıtıldığı toplantıya ilgi gösterdi.

Bu yıl 7-16 Eylül tarihleri arasında 87'inci kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 2015'ten beri düzenlenen Uluslararası İzmir İş Günleri Toplantılarının ilki, kentteki bir otelde yapıldı. Toplantıda sekizi bakan düzeyinde toplam 27 ülkeden gelen temsilciler, Türkiye'nin uluslararası ticareti, yatırımları ve projeleri hakkında bilgilendirildi. Türkiye ile katılımcı ülkeler arasında doğabilecek işbirlikleri değerlendirildi.

Türkiye'deki yatırım fırsatlarının tanıtıldığı sunumlar İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Eximbank yetkilileri tarafından yapıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, Türkiye ekonomisi, sanayi kapasitesi ve ihracat potansiyelini ve İzmir'in bunun içindeki payını tanıttı. Eximbank adına sunumu gerçekleştiren Burcu Gökçe Yılmaz Akın, yabancı kurum ve kuruluşlara finans imkanları hakkında bilgi vererek ticaret, yatırım ve projeler üzerine konuştu. TİKA adına konuşan Şerife Öztürk ise, gelişme yolundaki ülkelere Türkiye tarafından sağlanan teknik yardım imkanlarını tanıttı.

'TÜRKİYE İLE YENİ YATIRIMLAR HEDEFLİYORUZ'

Toplantıya Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambia, Gana, Güney Sudan, Karadağ, Kosova'dan bakanlık düzeyinde katılım gerçekleşti. Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç, "Türkiye'nin bugüne kadarki başarılarından oldukça etkilendim. Altyapı ve ulaştırma konusunda 20 yıl öncesine göre çok büyük bir ilerleme var. Türkiye'nin şu ana kadar Karadağ ile gerçekleştirdiği yatırımlardan memnunum ve yenilerini hedefliyoruz. Yaklaşık bin Türk firması Karadağ'da faaliyet gösteriyor. Bu organizasyon ile Türk bakan ve iş adamları ile bir araya geleceğim için mutluyum. Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı olarak, buradan dönünce daha çok liman, alt yapı ve yol projesi görmek istiyorum" dedi.

ARNAVUT BAKAN SHKURTA: TURİZMDE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ

Arnavutluk Finans ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Albana Shkurta ise "Uzun yıllardır her iki ülke arasında hem geleneksel hem de profesyonel ilerleyen bir dostluğumuz var. Türkiye bizim ilk uluslararası iş birliği yaptığımız ülkelerden biri. Arnavutluk'taki en büyük banka bir Türk şirketine ait. Türk firmalarına ait çok sayıda enerji ve turizm yatırımlarımız var. Türk bir şirket tarafından yaptırılıyor Arnavutluk'ta bir havaalanı yapılıyor, ekonomimize büyük bir katkısı var. Türklerle turizm açısından da iş birliği yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye turizm açısından bakınca çok iyi bir konumda bulunuyor. Aynı zamanda turizm işinde Türkiye'nin bilgi ve deneyiminden yararlanmak istiyoruz. Arnavutluk çok küçük bir ülke, global olarak daha yeni yeni tanınmaya başladık ve bu organizasyon ile birlikte Türk yatırımcılara kendimizi tanıtmak için güzel bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Üç gün sürecek İş Günleri'ne bu yıl 18 ülkeden bakan düzeyinde katılım olacak. Toplam 27 ülkenin katılacağı İş Günleri'nin son günü olan 7 Eylül'de Türkiye- Sırbistan arasında yapılacak ikili görüşmelerine Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic de katılacak.