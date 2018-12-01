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İzmir'deki Lojistik Köy Projesi

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 17:29 | Son Güncelleme

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: - "Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ni bir şirketten ziyade bir Lojistik Organize Sanayi Bölgesi statüsü ile çözmek çok daha akılcı olarak görünmektedir. Sayın Bakanımıza (Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank) bunu aktardık ve olumlu karşılandık"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kurulması planlanan Lojistik Köy Projesi'nin "Lojistik Organize Sanayi Bölgesi" statüsü ile kurulmasının daha akılcı olduğunu, dün görüşerek konuyu aktardıkları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bu görüşü olumlu karşıladığını belirtti.

Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, Lojistik Köy Projesi için dün Manisa'da temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmenin detayları ile ilgili bilgi veren Özgener, şunları kaydetti:

"Burada demiryolu bağlantılı konteyner elleçleme sahalarının yapılması, yine demiryolu ve karayolu bağlantılı depo ve antrepoların yapılması, gerekli vinç ve operatör altyapısının kurulması, tüm merkezin entegre çalışmasını sağlayacak otomasyon ve yönetim sisteminin kurulması gerekiyor. Bu ciddi bir maliyet ve yönetişim becerisini zorunlu kılmaktadır. Bu sistemi bir şirketin kurarak, bileşenlerini diğer şirketlere vermesi, kiralaması veya işlettirmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ni bir şirketten ziyade bir Lojistik Organize Sanayi Bölgesi statüsü ile çözmek çok daha akılcı ve sonuca ulaşabilir bir yaklaşım olarak görünmektedir. Sayın Bakanımıza bunu aktardık ve olumlu karşılandık."

Projenin önemli bir ayağı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın da İzmir projelerine gösterdikleri önemin kent için büyük bir avantaj olduğuna değinen Özgener, çok heyecanlı olduklarını, İzmir'e lojistik ihtisas OSB'yi kazandırmaları halinde bir sıçrama yaşayacaklarını belirtti.

- "Tüm kurumların güç birliği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, talebin Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin yönetmeliğe de uyduğuna dikkati çekti.

Elmasoğlu, "Ben bu toplantının İzmir’in kaderi için de tarihi bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok verimli ve beyin fırtınası niteliğinde bir görüşme oldu. Dosyamızı ve özel bilgi notlarımızı hem sözlü hem yazılı olarak ilettik. Bizim şansımız, bu kadar büyük bir projede hem ilgilenen tüm bakanlıkların hem de kent içindeki tüm kurumların güç birliği içinde olması." ifadelerini kullandı.

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İZTO Lojistik Köy Mahmut Özgener proje Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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