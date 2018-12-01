İzmir'deki Lojistik Köy Projesi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kurulması planlanan Lojistik Köy Projesi'nin "Lojistik Organize Sanayi Bölgesi" statüsü ile kurulmasının daha akılcı olduğunu, dün görüşerek konuyu aktardıkları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bu görüşü olumlu karşıladığını belirtti.

Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, Lojistik Köy Projesi için dün Manisa'da temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmenin detayları ile ilgili bilgi veren Özgener, şunları kaydetti:

"Burada demiryolu bağlantılı konteyner elleçleme sahalarının yapılması, yine demiryolu ve karayolu bağlantılı depo ve antrepoların yapılması, gerekli vinç ve operatör altyapısının kurulması, tüm merkezin entegre çalışmasını sağlayacak otomasyon ve yönetim sisteminin kurulması gerekiyor. Bu ciddi bir maliyet ve yönetişim becerisini zorunlu kılmaktadır. Bu sistemi bir şirketin kurarak, bileşenlerini diğer şirketlere vermesi, kiralaması veya işlettirmesi pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ni bir şirketten ziyade bir Lojistik Organize Sanayi Bölgesi statüsü ile çözmek çok daha akılcı ve sonuca ulaşabilir bir yaklaşım olarak görünmektedir. Sayın Bakanımıza bunu aktardık ve olumlu karşılandık."