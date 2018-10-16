İzmir'deki Tarım OSB için Çinli yatırımcıya davet

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de kuruluş çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Çinli yatırımcıları İzmir'e davet ettiklerini belirtti.

EBSO'dan yapılan açıklamaya göre Yorgancılar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu'yu ziyaret ederek Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile ilgili bilgi verdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yorgancılar, EBSO, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile yürüttükleri OSB projesinde hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolar olduğunu, bunun 670 milyon dolarının İzmir'den yapıldığını, ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Yorgancılar, ihracatı artırmak ve daha dengeli bir ticari ilişki geliştirmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Bu kapsamda ele alınan turizm projelerinin önemli bir potansiyel içerdiğini ancak karşılıklı yatırımların da canlanması gerektiğini aktaran Yorgancılar, iki ülke arasında sektörel eşleşmelerin yapılmasını istediklerini bildirdi.