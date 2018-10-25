FİNANS

İzmir'den Almanya'ya yürüyen merdiven ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

Almanya'daki Nürnberg Metrosu'nun yürüyen merdivenlerini, yerli tasarımla asansör ve yürüyen merdiven imal eden İzmirli firma üretti - LÖHER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aktaş: - "Londra'daki Stansted Havaalanı için aldığımız 50 yürüyen merdivenlik siparişi yetiştirmeye çalışıyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de yerli tasarımla asansör ve yürüyen merdiven imal eden Löher Asansör, Almanya'nın Nürnberg kentindeki metronun yürüyen merdivenlerini üretti.

İzmir Serbest Bölge'de (İZBAŞ) faaliyet gösteren firmanın Nürnberg Metrosu için ürettiği yürüyen merdivenlerin tıra yüklenmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Tören öncesi basın mensuplarına fabrikayı gezdiren şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aktaş, 1967 yılında kurulan şirketin yerli tasarım ve teknolojiyle asansör ürettiğini, son yıllarda gelişen yürüyen merdiven pazarı için de Ar-Ge çalışmaları sonucu özgün tasarımlı ürünler geliştirdiklerini anlattı.

Şirketin 2000'li yılların başında Türkiye'nin ilk yürüyen merdiven ihracatçısı olduğunu, halen 15 ülkede ürünlerinin başarıyla kullanıldığını belirten Aktaş, Avrupa'nın sektördeki 5 büyük üreticisi arasında yer aldıklarını dile getirdi.

Aktaş, Avrupa'da tanınmaları ile birlikte önde gelen projelerin aranan firmaları arasına girdiklerini aktararak, Nürnberg'de yapımı devam eden metro projesini yapan şirketle 35 adet yürüyen merdivenlik anlaşma yaptıklarını kaydetti.

Bugüne kadar 33 yürüyen merdivenin gönderildiğini, son 2 parçayla birlikte siparişin tamamlanacağını ifade eden Aktaş, böylelikle Almanya'ya yaptıkları ihracatın bu yıl 1 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Aktaş, diğer Avrupa ülkelerinden de talep almaya devam ettiklerine işaret ederek, "Londra'daki Stansted Havaalanı için aldığımız 50 yürüyen merdivenlik siparişi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl içinde 2 tanesini hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıllık 3 bin yürüyen merdiven ihtiyacı olduğuna değinen Aktaş, firma olarak ise yılda 300 merdiven ürettiklerini ve bunun yarısının da ihraç edildiğini söyledi.

Yerli üretimin önemini vurgulayan Aktaş, firma olarak şimdiye kadar 20 milyon avroluk yatırım yaptıklarını aktardı.

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