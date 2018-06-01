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İzmir'e endüstri organize sanayi bölgesi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 20:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Aliağa ve bölgesinde stratejik bazı yatırımlar olacak. Endüstri organize sanayi bölgesi konusunda yer aramalarımız devam ediyor. Uygun yer bulunduğunda bu yatırımı da bölgemize kazandıracağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aliağa ve bölgesinde stratejik bazı yatırımlar olacağını belirterek, "Endüstri organize sanayi bölgesi konusunda yer aramalarımız devam ediyor. Uygun yer bulunduğunda bu yatırımı da bölgemize kazandıracağız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Aliağa ilçesine gelen Dağ, ilçe esnafını ziyaret etti.

Daha sonra partisinin seçim koordinasyon merkezine giden Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Türkiye için yaptıkları işlerin, yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.

İzmir'e AK Parti hükümetleri zamanında çok ciddi yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Dağ, bunların devam edeceğini aktardı.

Aliağa ve çevresinde iş dünyasının önünü açma konusunda çalışmalar yapacaklarını dile getiren Hamza Dağ, "Aliağa ve bölgesinde stratejik bazı yatırımlar olacak. Endüstri organize sanayi bölgesi konusunda yer aramalarımız devam ediyor. Uygun yer bulunduğunda bu yatırımı da bölgemize kazandıracağız. Ayrıca Çandarlı Limanı ile beraber buradaki istihdam daha da artacak. Yeni stratejik bir takım hamlelerin yapılması, bölgeyi bulunmuş olduğu durumdan daha üst noktalara taşıyacak." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Biz yatırım yapmak istiyoruz ama engelliyorlar." dediğini anımsatan Dağ, Kocaoğlu'nun bu iddialarına alıştıklarını ifade etti.

Aziz Kocaoğlu'nun kendilerine somut projelerle gelmesi halinde destek olacaklarının altını çizen Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bize getirdiği tüm somut projelerde destek olduk. Aziz Bey bu konuları siyaset malzemesi haline getirip, ne yazık ki bunun üzerinden bir oy toplama telaşında. Soyut iddialar bunlar. Hiçbir başarının yerini mazeret tutamaz. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyken, iktidarda Refah Partisi yoktu. Başka siyasi parti vardı ama ortada bir başarı vardı. Mazerete ve bahaneye sığınmalarına gerek yok."

Daha sonra Aliağa Ticaret Odasına geçen Dağ, oda üyelerinin sorunlarını dinledi.

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