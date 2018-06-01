İzmir'e endüstri organize sanayi bölgesi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aliağa ve bölgesinde stratejik bazı yatırımlar olacağını belirterek, "Endüstri organize sanayi bölgesi konusunda yer aramalarımız devam ediyor. Uygun yer bulunduğunda bu yatırımı da bölgemize kazandıracağız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Aliağa ilçesine gelen Dağ, ilçe esnafını ziyaret etti.

Daha sonra partisinin seçim koordinasyon merkezine giden Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Türkiye için yaptıkları işlerin, yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.

İzmir'e AK Parti hükümetleri zamanında çok ciddi yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Dağ, bunların devam edeceğini aktardı.

Aliağa ve çevresinde iş dünyasının önünü açma konusunda çalışmalar yapacaklarını dile getiren Hamza Dağ, "Aliağa ve bölgesinde stratejik bazı yatırımlar olacak. Endüstri organize sanayi bölgesi konusunda yer aramalarımız devam ediyor. Uygun yer bulunduğunda bu yatırımı da bölgemize kazandıracağız. Ayrıca Çandarlı Limanı ile beraber buradaki istihdam daha da artacak. Yeni stratejik bir takım hamlelerin yapılması, bölgeyi bulunmuş olduğu durumdan daha üst noktalara taşıyacak." diye konuştu.