FİNANS

İzmir'in elektrikli otobüs dönüşümü örnek olacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız: - "İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi ESHOT, bir Türk şirketten 20 elektrikli otobüs alarak filosuna kattı. Bu otobüslerin elektrik ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanıyor" - "ESHOT, 400 otobüslük filosunu tamamen elektrikliye dönüştürmek için ilgili bakanlığa başvurdu" - "İzmir'in bu dönüşümünü, Washington'daki global ofisimiz tarafından yayınlanacak ve bu alanda dünyadaki en iyi 16 çalışmanın yer aldığı raporda örnek olarak dünyaya duyuracağız"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi ESHOT'un toplu taşımada elektrikli ulaşıma geçmek amacıyla ilk etapta 20 elektrikli otobüs satın aldığını belirterek, "ESHOT, 400 otobüslük filosunu tamamen elektrikliye dönüştürmek için ilgili bakanlığa başvurdu. İzmir'in bu dönüşümünü, Washington'daki global ofisimiz tarafından yayınlanacak ve bu alanda dünyadaki en iyi 16 çalışmanın yer aldığı raporda örnek olarak dünyaya duyuracağız." dedi.

Türkiye'deki sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanındaki çalışmaları AA muhabirine değerlendiren Cansız, Türkiye'nin bisiklet yolları, elektrikli toplu ulaşım ve enerji verimliliği gibi alanlarda önemli adımlar atmaya başladığını söyledi.

Cansız, ocak ayında yürürlüğe giren Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın hayata geçmesiyle birçok alanda tasarruf sağlanabileceğini ve eylem planındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın sağlanmasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Böylece enerji verimliliği alanındaki çalışmaların hızlanacağını ifade eden Cansız, eylem planındaki önemli alanlardan birinin de ulaşım olduğuna işaret etti.

Cansız, enstitü olarak toplu taşıma, bisiklet ve yaya yollarının genişletilmesi çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve bu alandaki çalışmalara destek olduklarını vurguladı.

Son dönemde dünyada toplu taşıma alanında özellikle elektrikli araçların daha fazla yaygınlaşmaya başladığına dikkati çeken Cansız, şunları söyledi:

"ESHOT, bir Türk şirketten 20 elektrikli otobüs alarak filosuna kattı. Bu otobüslerin elektrik ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanıyor. ESHOT, 400 otobüslük filosunu tamamen elektrikliye dönüştürmek için ilgili bakanlığa başvurdu. İzmir'in bu dönüşümünü, Washington'daki global ofisimiz tarafından yayınlanacak ve bu alanda dünyadaki en iyi 16 çalışmanın yer aldığı raporda örnek olarak dünyaya duyuracağız. 20 elektrikli otobüsün aylık elektrik tüketiminin tamamı güneş panelleriyle üretilen elektrikten sağlanıyor. Elektrikli otobüslerin herhangi bir akaryakıt maliyeti olmayacak ve kendi kendine yeten bir sistem oluşturulacak. Otobüs üreticisi Türk şirketin çalışmaları ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacının karşılanması gibi tüm süreçler detaylı bir şekilde raporda yer alacak. Söz konusu rapor, elektrikli otobüslerle ilgili farklı kıtalardan şehir örnekleri ile bu alandaki fırsat ve engelleri ortaya koymayı amaçlıyor. Bu şekilde büyükten küçüğe farklı ölçeklerde şehirler için örnek teşkil edecek. Şu anda Amerika'da elektrikli toplu ulaşım alanında bir örnek yok. 2019 Şubat'ta yayınlanacak raporda, İzmir'in yanı sıra Hollanda, İspanya, Çin, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya'nın şehirlerinden örnekler olacak."

- Akaryakıt tasarrufu

ESHOT'un internet sitesinde elektrikli otobüs kullanımından elde edilen kazanımların yayınlandığını aktaran Cansız, son verilere göre yaklaşık bir yıl içinde 20 elektrikli otobüsle 4 milyon 341 bin yolcu taşındığını ve bu sürede 680 bin litre akaryakıt tasarrufu sağlandığı belirtti.

Cansız, İzmir'in yanı sıra Elazığ'da 6 adet körüklü elektrikli otobüsün işletmeye girdiğini, Konya, Eskişehir, Manisa ve Gaziantep'de de pilot uygulama ve testlerin devam ettiğini söyledi.

Elektrikli otobüslerin İstanbul gibi toplu taşımanın çok fazla kullanıldığı şehirlerde hem hava kirliliğini hem de gürültüyü azaltmak için önemli bir çözüm olabileceğinin altını çizen Cansız, toplu taşıma rehberi Moovit'in yaptığı son araştırmaya göre, İstanbul'un toplu taşımada yolculuk ve durakta bekleme süresinin en fazla olduğu şehirlerin başında geldiğini sözlerine ekledi.

- İstanbul'da günlük yolculuk süresi 91 dakika

Moovit'in raporuna göre, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan bir yolcu günlük ortalama 91 dakikasını trafikte geçiriyor. Bu süre Toronto'da 96, Rio de Janeiro'da 95, Sao Paulo'da 93, Manchester'da 89, Paris ve Milano'da 64, Madrid ve Berlin'de ise 62 dakika civarında bulunuyor.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların yüzde 66'sı bir saatten, yüzde 30'u ise iki saatten fazla yolculuk yapıyor.

Aynı şekilde, İstanbul'da bir günde durakta bekleyerek geçirilen ortalama süre 19 dakika iken, yolcuların yüzde 23'ü 6-10 dakika, yüzde 30'u 11-20 dakika ve yüzde 22'si 21-30 dakika durakta bekliyor.

Öte yandan, durakta bekleme süresi en fazla olan şehirler arasında 20 dakika ile Los Angeles ve Roma, 19 dakika ile Sao Paulo ve Rio de Janeiro, 18 dakika ile Atina ve 15 dakika ile New York yer alıyor.

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Dr. Güneş Cansız Dünya Kaynakları Enstitüsü Elektrikli otobüs ESHOT izmir WRI

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