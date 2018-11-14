İzmir'in kurumlar vergisi rekortmeni Petkim

İZMİR (AA) - İzmir'in 2017 yılı kurumlar vergisi rekortmeni Petkim Petrokimya Holding AŞ oldu.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca, 2017 yılı tahakkuklarına göre kentte kurumlar ve gelir vergisinde ilk 100'e giren mükellefler açıklandı.

Listenin başında, 248 milyon 133 bin lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen Petkim Petrokimya Holding AŞ yer aldı.

Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün AŞ'nin 155 milyon 526 bin lira tahakkukla ikinci sırada yer aldığı listede, MSC Gemi Acenteliği AŞ de 95 milyon 95 bin lira ile üçüncü oldu.

İlk 100'de yer alan 41 firmanın isimlerinin açıklanmasını istemedikleri belirtildi.

- Gelir vergisinde ilk sırada Lucien Arkas var

Gelir vergisi tahakkuku bakımından ise 7 milyon 386 bin lira ile Lucien Arkas birinci, 3 milyon 753 bin lira ile Bernard Arkas ikinci ve 2 milyon 937 bin lira ile Nail Özkardeş üçüncü sırada yer aldı.

Bu listeye giren mükelleflerden 67'si adının açıklanmamasını tercih etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, şunları kaydetti:

"264 bin 420 mükellef tarafından 5 milyar 621 milyon 219 bin 508 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 1 milyar 468 milyon 938 bin 179 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. İzmir genelinde 2017'de vergilendirme dönemi için mükellef başına ortalama 21 bin lira matrah beyanında bulunuldu. Beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef başına ortalama 6 bin lira yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirildi."

