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İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

SABANCI Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, ‘Yeni Nesil Market’ anlayışını İzmir’in yeni alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka’ya getirdi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) - SABANCI Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, ‘Yeni Nesil Market’ anlayışını İzmir’in yeni alışveriş merkezi Hilltown Karşıyaka’ya getirdi. Açılışta konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, eskiden de CarrefourSA adıyla hizmet veren marketin yeniden İzmirlilerle buluştuğunu söyleyerek "Efsane geri döndü" dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup İştiraki CarrefourSA'nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper açılışı yapıldı. 4 bin 500 metrekare alan üzerinde taze gıdadan mahzene, dünya mutfaklarından organik ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi ile market ve marketin içerisinde yer alan Lezzet Arası restoranı misafirlerini bekliyor.

İZMİR’DEKİ 45’İNCİ MAĞAZA

Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, eskiden de CarrefourSA adıyla hizmet veren marketin yeniden İzmirlilerle buluştuğunu söyleyerek "Efsane geri döndü" dedi. Bölge halkını çok özlediklerini ve ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade eden Kartallıoğlu, "Güzel İzmir'i seviyoruz. İzmir'deki 45’inci mağazamızı açtık. Burada yatırımlara devam edeceğiz. Bu mağazamızda 110 kişi istihdam ediyoruz. 4 bin 500 metrekare satış alanı var. Eski mağazamıza göre daha küçük ama çok daha verimli alanımız var. Rönesans holding büyük bir yatırım yaptı. Bu yatırımın parçası olduğumuz için çok gururluyuz. İzmir'in güzelliğine yakışır bir AVM yapmışlar, çok etkileyici. Bu AVM'nin en büyük parçası olarak müşterilerimizi en iyi fiyat ve kaliteyle buluşturacağız" diye konuştu.

“İZMİR'E LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Mağaza içerisinde 'Lezzet Arası' adlı restoranın hizmet verdiğini anlatan Kartallıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu restoranların sayısını mağazalarımızda arttırıyoruz. Burada müşterilerimiz en uygun fiyatla fast food fiyatına çok daha sağlıklı yiyecekler yiyebilecek. Market fiyatına aldığı eti balığı pişirtip evine götürebilecek. Yeme içme özgürlüğü bizim için çok önemli. Müşterilerimiz istediği eti balığı aldıktan sonra hemen pişirtip yeme lüksüne sahip olacak. İçerdeki tüm reyonlarımız kampanyalı fiyatlardan ürünler bulunuyor. İzmir'e layık olmaya çalışacağız."

Türkiye genelinde 650 civarında mağazaları bulunduğuna dikkat çeken Kartallıoğlu, büyümeye devam ettiklerinin altını çizdi. Kartallıoğlu, "Bizim çılgın hedeflerimiz yok. Türkiye'de yatırım ortamı zor. Müşteriye değer yaratabileceğimiz yerde ve müşterinin de bizi sahipleneceği yerde büyümek istiyoruz. Yoksa Türkiye'nin her yerine girip esnafla rekabete girme tercihimiz yok" dedi.

EN BÜYÜK MEYVE

Açılışın ardından davetliler mağaza içindeki stantları gezdi. En dikkat çeken satış alanlarından biri ağaçta yetişen en büyük tropikal meyvenin ikram edildiği stant oldu. Müşteriler mağaza bünyesinde devamlı ulaşabilecekleri kilosu 70 lira olan tropik meyvenin tadına baktı. Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper, özel organizasyonlar veya davetler için kasap, balık, şarküteri ve meze reyonları kapsamında özel sipariş alarak ürün desteği de sağlıyor.

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