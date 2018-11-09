FİNANS

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli bir firma, Çorum Boğazkale'deki kendisine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkardı.

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli bir firma, Çorum Boğazkale'deki kendisine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkardı.
Bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptıran İzmir merkezli firma, dev bir kaynağa ulaştı. Saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit edildi. Tespit edilen madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğu öğrenildi.
Alman şirketi, bakır rezervinin mali değerinin 174 milyon dolar, yani günlük kurla 945 milyon TL olduğunu rapor etti. İşletme ve maliyet hesaplarını da yapan şirket, 10 yıl sürecek üretim safhası sonunda tüm üretim masrafları çıktıktan sonra madenin 96 milyon dolar (521 milyon TL) kar edebileceğini raporladı.
İzmir firması, madenciliğin yanı sıra kurutulmuş sebze-meyve ihracatı, eğitim, gıda ve turizm alanlarında da faaliyet gösteriyor. Firma, dünyaca ünlü bir fast food zincirinin ABD ürün tedarikçisi konumunda.

FOTOĞRAFLI

İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi bulduİzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi bulduİzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu

PARTNERÇOK ZOR! Bu testi geçerseniz Apple'da çalışabilirsinizÇOK ZOR! Bu testi geçerseniz Apple'da çalışabilirsiniz
99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı
'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

99 Bin 500 liraya Suzuki Vitara fırsatı

'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı

'Hikayesi En Bol' kredi kartının kitabı çıktı

'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak'

'İhracat artınca üretim de kaliteli olacak'

Ülker’in 3. çeyrek net karı 221.9 milyon liraya ulaştı 

Ülker’in 3. çeyrek net karı 221.9 milyon liraya ulaştı 

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 387.3 milyar liraya ulaştı    

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 387.3 milyar liraya ulaştı    

Kimya'da büyüme akılcı yatırımlarla gerçekleşecek

Kimya'da büyüme akılcı yatırımlarla gerçekleşecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.