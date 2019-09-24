FİNANS

İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

EGE Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) 64 farklı sektördeki meslek komiteleri üyelerine yönelik olarak 'Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi' başlıklı toplantı düzenlendi.

İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - EGE Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) 64 farklı sektördeki meslek komiteleri üyelerine yönelik olarak 'Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi' başlıklı toplantı düzenlendi.
Gabon ve Güney Afrika büyükelçileri ile Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu ve DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın'ın da katılımıyla gerçekleştirilen 'Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi' başlıklı toplantıda; EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 'Ekonomiye Küresel ve Ulusal Bakış' konulu sunum yaptı. Yorgancılar, ciddi değişim ve dönüşüm ekseninden geçen dünyada ticaret savaşları, ayrılıkçı siyasi görüşler ve korumacı politikaların dikkat çekici şekilde yükselişe geçtiğini söyleyerek, bu belirsizlik atmosferinde uluslararası iş birliği imkanları ve Türkiye'nin pazar ağının genişletilmesi konusuna dikkat çekti. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini belirten Yorgancılar, "ABD ile Çin, Japonya ile Kore arasında artan ticaret savaşları var. Kore Japonya'dan ithal ettiği robotları eğitimle birleştirip makine konusunda dünyada bir dev haline geldi. Kore'nin başarısının altında eğitim yatıyor. Biz de eğitim sistemini komple değiştirmeliyiz. Meslek liselerini güçlendirip köy enstitüleri ile birleştirerek verimli, piyasada ihtiyaç duyulan mesleklerde eleman yetiştirmeliyiz" dedi.
Dünyada 2020 yılında genel resesyon beklentisi olduğunu dile getiren Yorgancılar, ticari savaşların temel nedeniyle ilgili bazı tahminlerde bulundu. Yorgancılar, "1990 yılında ABD'nin dünya ticaret hacminden aldığı pay yüzde 22 iken AB'nin yüzde 27, Çin'in ise yüzde 4'dü. Bugün Çin'in aldığı pay yüzde 19'a çıktı. AB yüzde 16'ya indi, ABD ise yüzde 22'den 15'e düştü. Bu tablo ticaret savaşlarının neden çıktığının göstergesi. Yabancı yatırımcı, yatırım yapacağı ülkedeki bazı risk birimleri ve imalat sanayi görünümüne bakar" diye konuştu.
'YURT DIŞI SEYAHATLERİNİ ARTIRIN'
Almanya'da üretim yavaşladığına dikkat çeken Ender Yorgancılar, özellikle otomotiv sektöründe iş yapan Türk yan sanayicileri, alternatif pazarların önemi konusunda uyardı. Almanya'daki durgunluktan Türkiye'nin etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Yorgancılar, "Ürettiğiniz malı satabilmek önemli. Malı satarken hammadde ve yardımcı malzemeler açısından finans kaynaklarını da çeşitlendirmeniz gerekiyor. İhracat ve uzun vadeli kredilerle bunları çeşitlendirmelisiniz. Yurt dışında personel çalıştıran sanayicisi sayısı az. Eğer biz seyahat edersek satacak bir şey buluruz. Yurt dışı seyahatlerini artırmamız lazım" dedi.
Konuşmasında iç siyasetteki oluşumlara da değinen Yorgancılar, jeopolitik risklerin arttığını belirterek, "Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama süreciyle ortaya çıkan gerginlik ve ABD'nin S 400 konusundaki yaptırımı açıklığa kavuşmadı. Çelik ve alüminyum sektörlerinde ticaretin artması için ABD ile gümrük vergilerinin indirimi hakkında görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerin iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine olumlu yansımasını umuyoruz. Hedef 17 ülkenin toplam ithalatında binde 5 olan payımızın yüzde 1'e yükseltilmesidir. İzmir'in ihracat yaptığı 6 ülke ABD, Çin, Hindistan, Irak, İngiltere ve Rusya'dır. Hedef sektörler ise otomotiv, makine, kimya elektronik ve gıda sektörleridir. Türkiye'nin 22 serbest ticaret anlaşması var. Bunun sayısını arttırmalıyız. Arttırırsak ticaret yukarı doğru çıkar" diye konuştu.
GABON'DAN TÜRK YATIRIMCILARA DAVET
Gabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma ise ülkesindeki yatırım olanaklarına yönelik sunum yaparak, İzmirli sanayiciye iş fırsatları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Avouma, "Gabon Cumhuriyeti, Orta Afrika ülkeleri ekonomik topluluğunun bir üyesidir. 250 milyon dolarlık bir yapıdır. 2 milyon nüfusumuz var. Zengin yer altı kaynakları var. Altın ve petrol de çıkarıyoruz. Türkiye ile bazı Afrika üyelerinin arasında benzerlikler var. Bu ülkeler bağımsızlıklarını savaşarak kazanmışlardır. Hiç yanılma riski olmadan Gabon, birlikte yürümek için Türkiye’yi seçmiştir. Afrika kıtası dünyadaki doğal kaynakların yüzde 60’ına sahiptir. Ülkemizde istikrar ve güçlü kurumlar var. Ülkemizde çekici iş imkanları bulunmaktadır Türk iş insanlarını Gabon pazarını incelemeye davet edebiliriz. İki ülke arasında karma komisyonlar düzenlenebilir" dedi.
ALTERNATİF PAZAR, AFRİKA
Türk- Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın da Afrika pazarlarının diğer ülke pazarlarının yerine geçecek pazar olmadığını söyleyerek, ana pazarın Avrupa olmasına dikkat çekti. Afrika'nın alternatif pazar olduğunu belirten Taşkın, "Afrika yeni bir potansiyeldir. Avrupa'yı kaybetmemeliyiz. Afrika'da büyüme arzusu olan ülkeler var. Birçok ülkedeki havaalanları Türk firmaları tarafından yapılıyor. Ama İzmir'in müteahhitlik hizmetlerinde uluslararası gücü sınırlı. Afrika'ya ihracat yapmayı kafaya koyup takım kurmalıyız. Bunun için o coğrafyadan kişileri işe almalısınız. 10 seyahatin yüzde 70'ini devlet karşılıyor. Çift pasaport ile seyahat hızınızı arttırabilirsiniz. Her Türk vatandaşın bu hakkı var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımıİzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz varİncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var
İZODER: Su yalıtımlı binalarla depreme karşı hazırlıklı olmalıyızİZODER: Su yalıtımlı binalarla depreme karşı hazırlıklı olmalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Bir şirket daha uçuşları askıya aldı

Bir şirket daha uçuşları askıya aldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum

Öksüz: Liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum

İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var

İncirliova Ziraat Odası Başkanı: Kilo başına desteğin artması talebimiz var

İZODER: Su yalıtımlı binalarla depreme karşı hazırlıklı olmalıyız

İZODER: Su yalıtımlı binalarla depreme karşı hazırlıklı olmalıyız

Koç Üniversitesi’nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu

Koç Üniversitesi’nde Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu

Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

Mezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümü

Mezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.