İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Belediyesi, şehirdeki 20 simit tezgahını ihale ile 3 yıllığına 1 milyon 146 bin 852 liraya kiraladı. İzmit Belediyesi, şehrin işlek yerlerinde bulunan 22 simit tezgahının ihalesini yaptı. Belediye encümeninde gerçekleştirilen ihalede, her biri 1 metrekare alan üzerindeki simit tezgahlarından 20'sine alıcı çıktı. 6 kişinin katıldığı ihalede 20 simit tezgahı 3 yıl için toplam 1 milyon 146 bin 852 liraya kiralandı. İhalede en pahalı tezgahın kira bedeli aylık 4 bin 374 lira olurken, en ucuz simit tezgahının aylık kira bedeli ise 384 lira oldu. Simit tezgahlarının kira bedelinin peşin alınacağı belirtildi.
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