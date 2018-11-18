FİNANS

İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

İZMİT Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, kentteki 15 pişmaniye imalatçısının ayda 100 ton pişmaniyeyi 50'ye yakın ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, kentteki 15 pişmaniye imalatçısının ayda 100 ton pişmaniyeyi 50'ye yakın ülkeye ihraç ettiğini söyledi.
İzmit'te 20'ye yakın çeşidi bulunan pişmaniye, dünyanın 4 bir yanına ihraç ediliyor. Osmanlı döneminde saray sofralarını tatlandırmasıyla bilinen pişmaniyenin vanilyalı, sütlü çikolata kaplı, sade, Antep fıstıklısı, fındıklısı, kakaolusu, çikolatalısı, meyvelisi gibi bir çok çeşidi bulunuyor. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, kendi imalathanelerinden Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye pişmaniye ihracatı yaptıklarını belirterek, "Günlük olarak 1,5 tona yakın üretim yapıyoruz. Bunun 500 kilogram kadarını ihraç ediyoruz. Bunu aya vurduğunuz zaman bu yaklaşık 45 tona tekabül ediyor. Biz bunun 15 tonunu yurtdışına ihraç ediyoruz. Bunun 20 tona yakınını da Kocaeli dışına gönderiyoruz. Bizim iç pazarımız yani Kocaeli pazarı bu üretimin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Biz yüzde 90'ını iç ve dış ticarete veriyoruz. Bizim yurtdışında en önemli pazarımız Rusya pazarı. Rusya pazarı yeniden hareketlenmeye başladı. Bazı problemlerden dolayı biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Tekrar Rusya pazarımız hareketlenmeye başladı" dedi.
'ÇİN'E PİŞMANİYE GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Çin'e de kısa bir süre sonra pişmaniye ihracat edeceklerini belirten Şahin, "İngiltere bizim önemli bir pazarımız, Almanya'ya ihraç yapıyoruz orası bizim için çok önemli bir bölge. Suudi Arabistan'a göndermeye başladık, birkaç tane müşteriden daha talep aldık oraya gönderiyoruz. Çin'e göndermeye çalışıyoruz birkaç müşteriyle ilişki halindeyiz, inşallah oraya da ihraç yapacağız. Bizim firmamızın 14 tane ülkeye ihracatı var. Kocaeli'deki tüm üretici firmalarla beraber yaklaşık 50 ülkeye Kocaeli'nden pişmaniye gönderiyoruz. Kocaeli'de aylık olarak 100 tona yakın ihracatımız var. Bu lezzeti elimizden geldiğince herkese sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
İSOTLU PİŞMANİYE
Şahin imalathanelerinde isotlu pişmaniyeyi denediklerini söyledi. İsotlu pişmaniyenin tutulduğu taktirde seri üretimine gireceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Şu anda üretimde olan 20'ye yakın pişmaniye çeşidimiz var. Tüm dünyaya ve tüm damak tatlarına hitap ettiğimiz için her bölgeye, her yöreye hitap edelim dedik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi acıyı seven bir bölge, biz de dedik ki acıyla tatlı birleşince nasıl bir şey çıkıyor, ilk defa isotlu pişmaniyeyi denedik. Beğenilir ve tutulursa seri üretimine başlamayı düşünüyoruz."

FOTOĞRAFLI

İzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyorİzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyorİzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyorİzmit'te üretiliyor, 50 ülkeye ihraç ediliyor

PARTNERÜnlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...Ünlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...
Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldıTürkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı
Antalya'da üretilen yatın kilosu, otomobilden üç kat daha değerliAntalya'da üretilen yatın kilosu, otomobilden üç kat daha değerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi! 30 bin TL kazanç hedefliyor...

Benzin ve motorinde indirim!

Benzin ve motorinde indirim!

Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

Gençlere müjde! Sosyal Çalışma Programı bu yaz başlıyor

Seferihisar'da dikkat çeken müzayede! Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı...

Seferihisar'da dikkat çeken müzayede! Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli ve milli ilk 'Yemekmatik' kartı İzmir'de tanıtıldı

Antalya'da üretilen yatın kilosu, otomobilden üç kat daha değerli

Antalya'da üretilen yatın kilosu, otomobilden üç kat daha değerli

Emekli girişimciler kaz çiftliği kurdu

Emekli girişimciler kaz çiftliği kurdu

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

Domates ve biberden para kazanamayınca 'ejder meyvesi' işine girdi

Güz domatesi üreticisinin bu yıl yüzü gülmedi

Güz domatesi üreticisinin bu yıl yüzü gülmedi

Marmarabirlik, 247 milyon lira karşılığı 33 bin ton ürün aldı

Marmarabirlik, 247 milyon lira karşılığı 33 bin ton ürün aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.