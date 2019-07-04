FİNANS

İzocam çalışan sağlığı ve güvenliğinde dönüşüm süreci başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

İzocam İnsan Kaynakları Direktörü Gözdehan Çaycı: - "İzocam bünyesindeki her çalışanımızın en az bir çevre ve İSG projesine dahil olmasını ve bunların günlük iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İzocam, bu yıl Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını daha ileri seviyelere taşımak amacıyla Çevre ve İSG konusunda bir dönüşüm süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını geliştirmeyi hedefleyen İzocam, tüm tesislerindeki çalışanlarına yönelik olarak Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları düzenliyor.

"Güvenlik Seninle Başlar" mottosunun kullanıldığı Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları için sonsuzluk işareti ve kum saatinden oluşan özel bir logo tasarlandı.

Logoda, iş sağlığı ve güvenliğinin hiç bitmeyen bir konu olduğuna dikkati çekmek amacıyla süresizliği işaret eden sonsuzluk işareti ve ISG ile her an tetikte olmayı, zamansızlığı vurgulamak için de kum saati yer alıyor. Logoda kullanılan ve değişimin rengi olan turkuvaz ise İzocam'ın İSG kültürünün devamlı bir değişim içinde olduğunu ifade ediyor.

İzocam, bu süreci tüm tesislerindeki çalışanlarına aktarmak amacıyla da 12-21 Haziran'da Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları düzenlendi. İzocam’ın Tarsus, Eskişehir Gebkim, Dilovası ve Maltepe tesislerinde gerçekleştirilen Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları’nda yeni vizyonu, misyonu ve ilkeler ile Çevre ve İSG konusundaki hedefleri aktarıldı.

- "Tüm çalışanların sürece katılımı çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam İnsan Kaynakları Direktörü Gözdehan Çaycı, İzocam’ın yeni Çevre ve İSG vizyonunda tüm çalışanların sürece katılımının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çalışan katılımının başarı ölçülerinde de çok belirleyici bir role sahip olduğunun altını çizen Çaycı, "Yeni vizyonumuz çerçevesinde 3 yıl sonunda İzocam bünyesindeki her çalışanımızın en az bir çevre ve İSG projesine dahil olmasını ve bunların günlük iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi hedefliyoruz. Kişisel taahhüt ve bu konuya olan inancın motivasyondaki olumlu etkisini çok önemsiyoruz. Çalışanlarımızın birbirlerine örnek olmalarının bir sorumluluk olduğuna da dikkati çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, İzocam Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantılarında ayrıca tesislerdeki risk azaltma çalışmaları, davranışlardaki değişimleri izleyen SMAT denetimleri, yüksek kaza riski içeren durumların (SIP) tespit edilmesi, kök neden analizleri ile sebeplerinin incelenmesi, kazaların oluşmaması için önleyici tedbirler konuları da gündeme geldi.

Şirket, bu çalışmaların yanında yüksek riskli faaliyetlerini yönetmek ve çalışanları şiddeti yüksek kazalardan korumak için oluşturulmuş 8 temel ilkeyi vizyon yaklaşımı ile beraber ele alarak sıfır iş kazasına, çevre kazasına ve meslek hastalığına ulaşmayı hedefliyor.

Tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların ardından, destekleyici olması amacıyla hazırlanan cep kitapçığı ile vizyon ve ilkeler broşürü de çalışanlarla paylaşıldı.

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İSG İzocam

En Çok Okunan Haberler

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Enflasyonun ardından dolarda son durum

Enflasyonun ardından dolarda son durum

'Tapu ve imar'da flaş değişiklik!

'Tapu ve imar'da flaş değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB: Enerji fiyatları tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkiledi

MB: Enerji fiyatları tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkiledi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019'da rekorlar devam edecek

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019'da rekorlar devam edecek

Doğan Cansızlar: IMF ile stand-by anlaşmasının yapılmasında yarar var

Doğan Cansızlar: IMF ile stand-by anlaşmasının yapılmasında yarar var

Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.