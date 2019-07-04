İzocam çalışan sağlığı ve güvenliğinde dönüşüm süreci başlattı

İSTANBUL (AA) - İzocam, bu yıl Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını daha ileri seviyelere taşımak amacıyla Çevre ve İSG konusunda bir dönüşüm süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını geliştirmeyi hedefleyen İzocam, tüm tesislerindeki çalışanlarına yönelik olarak Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları düzenliyor.

"Güvenlik Seninle Başlar" mottosunun kullanıldığı Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları için sonsuzluk işareti ve kum saatinden oluşan özel bir logo tasarlandı.

Logoda, iş sağlığı ve güvenliğinin hiç bitmeyen bir konu olduğuna dikkati çekmek amacıyla süresizliği işaret eden sonsuzluk işareti ve ISG ile her an tetikte olmayı, zamansızlığı vurgulamak için de kum saati yer alıyor. Logoda kullanılan ve değişimin rengi olan turkuvaz ise İzocam'ın İSG kültürünün devamlı bir değişim içinde olduğunu ifade ediyor.

İzocam, bu süreci tüm tesislerindeki çalışanlarına aktarmak amacıyla da 12-21 Haziran'da Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları düzenlendi. İzocam’ın Tarsus, Eskişehir Gebkim, Dilovası ve Maltepe tesislerinde gerçekleştirilen Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları’nda yeni vizyonu, misyonu ve ilkeler ile Çevre ve İSG konusundaki hedefleri aktarıldı.